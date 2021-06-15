شوف أفضل خصومات السيارات السعودية شركة صالح تخفيضات السيارات اليوم

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عمر شويل - جدة أفضل خصومات السيارات السعودية شركة صالح تخفيضات السيارات اليوم، السيارة لم تعد مجرد وسيلة ترفيهية حيث أصبحت من ضروريات الحياة اليوم بالنسبة لأكثر الناس، ولكن بالطبع شراء سيارة جديدة يحتاج الكثير من المال ولذلك تحرص شركة صالح اللسيارات الشهيرة بالمملكة السعودية على تقديم عروض وتخفيضات خاصة ومميزة جداً على السيارات ويتم الأعلان عنها من خلال موقعها الإلكتروني.

أفضل خصومات السيارات السعودية شركة صالح للسيارات

تم تأسيس صالح للسيارات عام 1995 بعدد بسيط ومحدود من السيارات ولكنها عملت بأقصى جهد مع الكثير من الأفكار الجديدة والمبتكرة في عالم بيع السيارات لذلك خلال فترة وجيزة كانت قادرة على كسب ثقة أهم العلامات التجارية للسيارات، لتصبح الموزع المعتمد في المملكة السعودية لأكثر من 35 ماركة سيارات عالمية، وكانت قادرة ايضَا على كسب ثقة الجهات الحكومية بالملكية، وكل ذلك تم بناءً على كسب العملاء اولاً فهي تسعي دائمًا لتقديم الجودة والسعر المناسب.

خصومات سيارات هيونداي 2021

وجدت سيارات هيونداي كورية الصنع شهرة في العالم، ولذلك لأنها سيارة عملية تناسب العائلات وقطع غيارها متوفرة بكثرة في الأسواق، وايضًمعروفة بجودتها وأسعارها المناسبة مقارنة بمميزاتها العديدة، ولذلك الكثير من الأشخاص حول العالم إلى شرائها، وشركة صالح تقدم خلال هذه الفترة عروض وتخفيضات تنافسية على السيارات الخاصة بشركة هيونداي 2021 تعرف عليها من خلال السطور القادمة.

هيونداي سنتافي SMART-PLUS 2021 يمكنك الحصول عليها بسعر 109.900 بدلاً من 110.90 ريال.

ويمكنك شراء هيونداي سنتافي SMART-DAKQ 2021 بسعر 98.500 بدلاً من 99.900 ريال.

ويمكن الحصول على سيارة هيونداي توسان GL-GDI 2021 بسعر 74.500 بدلاً من 75.500.

سيارة ماركة هيونداي توسان GL 2021 بسعر 72.900 بدلاً من 74.500.

تخفيضات سيارات تويوتا السعودية 2021

صناعة اليابانية معروفة بجودتها المميزة وايضًا سيارات تويوتا من أكثر السيارات المناسبة للعائلات، ولسيارات تويوتا العديد من المميزات التي جعلتها من السيارات الأكثر مبيعًا حول العالم.

سيارة ماركة تويوتا راش GL 2021 بسعر 64.500 ريال بدلاً من سعر 69000.

ويمكنك شراء سيارة تويوتا كورولا XLI 2021 بسعر 60.900 ريال بدلاً من سعر 62.900 ريال.

ويمكنك الحصول على سيارة تويوتا يارس Y 2021 بسعر 44.500 ريال بدلاً من 45.900 ريال.

وتعرض شركة صالح سيارة تويوتا راش GL 2021 بسعر 60.500 بدلاً من سعر 63000 ريال.

عروض وتخفيضات سيارات شفروليه 2021

وننتقل الآن إلى الصناعة الأميركية ولا شك في أن سيارات شفروليه معروفة بقوتها وجودتها ومميزاتها العديدة، فهي أيضًا من السيارات التي يمكنك شراؤها وبيعها بعد ذلك سريعًا وبدون خسارة فطلب الشراء عليها كبير.

سيارة ماركة شفروليه ترافرس LS 2021 بسعر 112.900 بدلاً من سعر 115.00 ريال سعودي.

ويمكنك شراء سيارة ماركة شفروليه تاهو LS 2021 بسعر 165000 بدلاً من سعر 174000 ريال.

ويمكنك الحصول على سيارة ماركة شفروليه تاهو LS دبل 2021 بسعر 178.500 بدلاً من سعر 181.500 ريال سعودي .

هكذا نكون قدمنا جزء بسيط من أفضل خصومات السيارات السعودية شركة صالح تخفيضات السيارات اليوم، علمًا بأن الأسعار قبل إضافة القيمة المضافة.