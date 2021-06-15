نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية في السعودية على جميع منتجات بندة اليوم Hyper panda وخصومات مميزة جداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات خصومات خصومات، خصومات مميزة جدا ضمن عروض بنده لهذا الأسبوع، أسبوع الخصومات ملئ بالمنتجات المطلوبة جدا في هذه الأيام من خلال مجلة بنده الأسبوعية، والني يمكنكم الإطلاع على نبذة منها من خلال الإطلاع على عروض بنده الصفحة الرئيسية Hyper panda في المملكة العربية السعودية على موقع بنده الرسمي، وسنوفيكم في مقالتنا هذه بعض العروض المميزة.

عروض بنده اليوم

تخفيضات مميزة من بنده على المواد الغذائية اليومية ومنها: خصم على موز بندة الطازج، وكذلك على الأرز البسمتي الشعلان من Panda، وعلى الحليب المجفف كامل الدسم حليب المراعي، وكذلك على الموز الفلبيني والإكوادوري، ومياه نستليه Nestle.

تخفيضات بندة المتميزة

سيقان دجاج بنده مميزة جداً لمنتج اليوم، وكذلك تخفيضات على الدجاجة الكاملة المقطعة من اليوم، وعرض على لحم السمك التونا الخفيف من بليمز Plyms، وكذلك على الحليب الطويل الأجل كامل القليل الدسم من المراعي AlMarai، والفول المدمس من حدائق كاليفورنيا california، وعروض على مكرونة ايطاليانو Italiano، وخصم على زيت دوار الشمس شمس، وبخصم مميز عرض على دجاج أمريكانا Americana chicken، وخصم على الأرز المصري جرين فارمز green farms خمسة كيلو.

خصومات مميزة من بنده

عروض مميزة من هايبر بندة على المنتجات المستخدمة يوميا مثل: مايونيز العلب، والبطاطس المحضرة للقلي النصف مقلية من ساديا الرفيعة، والأكثر قرمشة بحجم عائلي 2.5 كيلو، وعلى جبنة المراعي كريم أو شيدر قابلة للدهن، وشبيهة القشطة من المراعي، وعلى لبنة بينار Pinar، وخصومات على البرجر الجامبو من ساديا sadia، وعلى طماطم الكاتشب العبوة المظغوطة من هاينر Heinz، وعلى لب الجوافة من داري مونتانا، وعروض وخصومات متنوعة تابعوا معنا موقع ثقفني كل جديد.