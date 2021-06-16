شوف عروض جرير اليوم خصم من 20 ل 60% على الشاشات والجوال واللاب توب

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عروض مكتبة جرير 2021م، مكتبة جرير من المتاجر التي لها باع طويل في المملكة العربية السعودية، فمنذ وقت تأسيسها أصبح لها مكانة كبيرة بين المواطنين لأنها تقدم أفضل المنتجات المضمونة 100% والتي هي هواتف المحمول وأنواع اللاب توب المختلفة وبالتالي تبيع أكسسوارات الهواتف وبأسعار مناسبة جداً، وإليكم في هذا المقال أفضل عروض مكتبة جرير. عروض مكتبة جرير أقوى خصومات مكتبة جرير في السعودية: تخفيضات جرير شاشة ال جي 55 بوصة بدقة 4 كي ألترا وصل سعرها إلى 4199 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 7999 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم شاشة هاير 70 بوصة بدقة 4 كي ألترا اتش دي وصل سعرها إلى 3299 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 5599 ريال سعودي.

تنزيلات جرير وصل سعر هاتف ريلمي 7 أي بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأخضر أوروا إلى 949 ريال سعودي.

هاتف ريلمي سي 12 بسعة حجم “64 جيجابايت” باللون الأسود والأحمر المرجاني وصل سعره إلى 499 ريال سعودي.

هاتف فيفو في 20 بسعة حجم “128 جيجابايت” وصل سعره إلى 1299 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1399 ريال سعودي. تخفيضات جرير اليوم تنزيلات جرير على هاتف فيفو واي 30 بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأسود وصل سعره إلى 719 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 799 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم هاتف فيفو واي 51 بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الكريستال وصل سعره إلى 929 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 999 ريال سعودي.

خصومات جرير وصل سعر هاتف فيفو واي 20 بسعة حجم “64 جيجابايت” باللون الأزرق إلى 619 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 669 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير اليوم خصم من 20 ل 60% على الشاشات والجوال واللاب توب - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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