شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم يصل ل 60% طوال شهر يونيو 2021 ألحق العرض

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عروض اكسترا الأسبوعية تعرف على الخصومات المقدمة من متجر اكسترا، متجر اكسترا من المتاجر التي يهتم بالتعرف على منتجاتها الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية، نظراً لأنه يقدم أكثر من منتج وليس منتج واحد كما يظن الكثير، فهو يقدم عروضاً على أفضل أنواع الجوالات وبالتالي عروضاً على الأجهزة الكهربائية واللوحية وعلى أكسسوارات الهاتف أيضاً، وإليكم في السطور القادمة أقوى عروض متجر اكسترا. عروض اكسترا الأسبوعية خصومات اكسترا في السعودية: تخفيضات اكسترا وصل سعر هاتف آوبو إيه 15، 4 جي بسعة حجم “32 جيجابايت” 4 جي ويتوافر باللون الأسود إلى 449 ريال سعودي.

خصومات اكسترا هاتف تكنو سبارك 6 جو،4جي بسعة حجم “32 جيجابايت” باللون الأزرق وصل سعره إلى 349 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 379 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا هاتف لينوفو كيه 12 نوت، بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأخضر وصل سعره إلى 569 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 899 ريال سعودي.

وصل سعر هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا، 5 جي بسعة حجم “512 جيجابايت” باللون البرونزي إلى 4099 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5499 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا اليوم تنزيلات اكسترا بلغ سعر هاتف سامسونج نوت 20، 5 جي بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون البرونزي إلى 2899 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3999 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم بلغ سعر سامسونج إس 20 إف إى، 5 جي بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأزرق إلى 2250 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2999 ريال سعودي.

خصومات اكسترا هاتف آبل آيفون 12 برو ماكس، 5 جي بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الذهبي وصل سعره داخل عرض اكسترا إلى 4899 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 5199 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية خصم يصل ل 60% طوال شهر يونيو 2021 ألحق العرض - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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