نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الاسبوعيه اليوم الأربعاء الموافق 16 يونيو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض بنده الاسبوعيه والتي ينتظرها الجميع في يوم الثلاثاء من كل اسبوع حيث تعد من افضل العروض داخل المملكه العربية السعودية حيث تقدم جميع المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية والأدوات الكهربائية كالشاشات التليفزيونيه و الجوالات بتخفيضات كبيره للغايه حيث تصل الخصومات الي 50% في جميع المتاجر والاسواق لذالك هناك اقبال كبير من المواطنين للاستفادة من تلك المنتجات التي تقدمها عروض بنده حيث تستمر هذه العروض لمده أسبوع فقط.

عروض بنده الاسبوعيه

تحتوي عروض بنده علي جميع المنتجات الغذائية حيث تقدم البسكويت المصري الطويل بسعر 18.95 ريال سعودي و المعمول بالتمر بسعر 18.5 ريال سعودي و الكروسان ساده بسعر 8.95 ريال سعودي فقط كما تقدم ايا الكب كيك مشكل بسعر 11.95 ريال سعوديو دونات السكر و خبز صغير الحجم بسعر 3.95 ريال سعودي فقط.

تشمل عروض بنده الاسبوعيه جبنه رومي بسعر 32.95 ريال سعودي و لبنه المراعي كما تحتوي أيضا علي جبنه حلوم و جبن ابدام و جبن قليل الدسم بسعر 18.95 ريال سعودي و زيتون 24.95 ريال سعودي و مربي التوت و مخلل مشكل و الزيتون الأخضر.

تضم عروض بنده جميع أنواع المكسرات التي يحبها وبعشقها الجميع الصغار والكبار حيث تحتوي علي المكسرات المشكلة و البن المحمص و تحتوي أيضا علي العديد من البقوليات ومنها العدس الأحمر و الكمون المطحون بخصومات كبيره لجميع المواطنين كي يستفيد الجميع من تلك المنتجات المقدمة في متاجر وأسواق بنده وهايبر بنده.

كانت هذه عروض بنده الاسبوعيه اليوم 16 يونيو والتي قدمنا لكم فيها جميع المنتجات كي تستفيدوا من تلك التخفيضات التي تقدمها بنده في متاجرها وأسواقها في جميع مدن المملكة العربية السعودية فسارعوا في الحصول علي تلك المنتجات قبل نفاذ الكميه المحددة.

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