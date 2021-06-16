مواصلة الدراسة عن بعد عقب انتهاء الاختبارات بواقع أربع ساعات، تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثالث يوم الخميس المقبل الموافق 17 يونيو، وتنتهي يوم 30 من الشهر الجاري، وقد اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي خطة الدراسة لهذا العام، حيث من المقرر استكمال الدراسة عن بعد انتهاء الامتحانات، وأن هذه الاختبارات نهاية للمنهج الدراسي وليست نهاية للعام الدراسي، حيث سيتم تنمية بعض المهارات لدى الطلاب خلال هذه الفترة، ومن المقرر أن تكون مدة الدراسة 4 أيام على أن تقوم الكوادر التعليمية بإدارة مجموعة من الأنشطة اللامنهجية لدى الطلاب.

حذف جزء من مقررات الفصل الدراسي الثالث

من أجل التخفيف على الطلاب والمعلمين، دعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مديري المدارس إلى حذف أجزاء من منهج الفصل الدراسي الثالث حتى يتمكن المعلمين من الانتهاء من المنهج قبل موعد الاختبارات التي تم عقدها في الثامن من الشهر الجاري، وبالفعل حققت ذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بما يراعي البناء المعرفي للطلاب في كافة المراحل التعليمية، الأمر الذي جعل المعلم يسرع في إنهاء المنهج التعليمي دون مراجعة كافية والتركيز على الدروس الهامة فقط على الرغم من وجود بعض المواد التي تحتاج إلى التدريب على حل المسائل مثل: الرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء.

طريقة تقييم طلاب الصف الأول والثاني والثالث

اعتمدت عملية تقييم الطلاب في الصف الأول والثاني والثالث على التقييم التكويني الذي أعده المعلم في المدرسة وفقاً للتوجيهات المركزية المدونة في خطة التقييم على منصة LMS، والتي تضمنت أن تكون مدة الامتحان ساعة ونصف لكل مادة، وقد بدأت اختبارات الصفوف من الصف الرابع حتى الصف الثاني عشر من يوم 8 يونيو الجاري وتنتهي يوم 17 من الشهر الجاري، كما وفرت الوزارة كافة الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الطلاب.