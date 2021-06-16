نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنظيف السجاد والمفروشات من البقع بالخلطة السحرية في المقال التالي

السجاد من أكثر الأشياء تعرضاً للاتساخ في المنزل وذلك بسبب الأحذية أو من القهوة أو الشراب أو غير ذلك، ويمكننا التخلص من هذه البقع من خلال اللجوء إلى بعض من الطرق وسوف نتعرف عليها في هذا المقال. تنظيف السجاد والمفروشات من البقع بالخلطة السحرية عليكم باستخدام عبوتين من الرذاذ ويكونوا فارغين، من ثم ملئ الأولى بكوب واحد من الماء الدافئ مع 1/4 ملعقة من سائل غسيل الأطباق والثانية يتم ملئها بالماء البارد فقط.

وبعد ذلك عليكم برش المحلول المنظف على قماشة ويفضل أن تكون ممتصة للسوائل، من ثم وضع تلك القماشة على بقعة السجاد.

وبعد ذلك سوف تلاحظين سيدتي أن البقعة سوف تخرج في القماشة، واستمري بفعل هذه الطريقة حتى تنتهي من البقعة نهائياً.

يتم وضع قماشة أخرى في العبوة الثانية المملوءة بالماء البارد، نظراً لأنها ستساعدكِ في التخلص من باقي المحلول الموجود في السجادة.

وفي النهاية يتم وضع قطعة من المناشف الورقية على البقعة، ويوضع عليها أداة بحجم كبير من أجل امتصاص السوائل الموجودة في السجاد. تنظيف السجاد باستخدام الصودا من الممكن التخلص من بقع السجاد من خلال تجفيف البقعة أولاً من ثم وضع الصودا على بقعة السجاد في حالة إذا كانت البقعة سببها مشروب، من ثم القيام بفركها جيداً باستخدام قطعة جافة. الوسوم عمر شويل - جدة طريقة تنظيف السجاد والمفروشات من البقع بالخلطة السحرية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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