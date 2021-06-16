نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية وأقوى عروض الصيف في هايبر بنده hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية تُقدمها بأقوى تخفيضات الصيف، فلا تفوتكم العروض الموفرة في جميع فروع هايبر بنده hyper panda بالمملكة العربية السعودية، وبها يُمكنكم ايجاد وفرة من المنتجات الغذائية، بدءًا من اللحوم، الدواجن، الأسماك، وأيضًا الأجبان وصولًا إلى البهارات المستخدمة في تحضير الطعام، وتشكيلة متنوعة من الأغذية، وكل ذلك ساري لمدة أسبوع كامل، وتبدأ هذه العروض من يوم 16 يونيو 2021 الموافق 6 ذو القعدة 1442هـ وتظل سارية حتى يوم 22 يونيو الموافق 12 ذو القعدة.

عروض بنده

عروض بنده الأسبوعية على الأسماك لا تقاوم، حيث تتوافر طازجة وبأسعار رائعة في هايبر بنده، ونظرًا إلى كثرة فوائد الأسماك وغناها بأوميجا 3، فإننا نجد في كتالوج بنده أسماك الجمبري والقاروص، ونوضح لكم العروض بالتفصيل في النقاط التالية.

فيليه قاروص بالجلد بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.

جمبري مطبوخ 50/60 بسعر 27.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.

هايبر بنده hyper panda

لا تقتصر عروض بندة على الأسماك فقط بل هناك لحوم ودواجن أيضًا، والتي تُصنف كمصدر أساسي لحصول الجسم على البروتين، كما تحتوي على فيتامين د، بالإضافة إلى توافر الدواجن بكلا الحالتين طازجة ومجمدة في بنده.

1 كجم روستو بقري برازيلي بسعر 38.95 ريال سعودي.

1 كجم برجر بقري برازيلي بسعر 29.95 ريال سعودي.

سيقان دجاج طازجة من الوطنية، وزن 450 جرام، بسعر 6.50 ريال سعودي بدلًا من 10.50 ريال سعودي.

كرتون دجاج ساديا، مكون من 10 دجاجات بوزن 1 كجم للدجاجة الواحدة، بسعر 124.95 ريال سعودي بدلًا من 152.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده

يُقدم هايبر بنده السعودية الأجبان بأعلى جودة وأفضل مذاق، فتُعتبر الأجبان من الأغذية الأساسية في وجبة الفطور، ولذلك نجدها بكافة أنواعها في بنده، حيث تتنوع بين الجبن الرومي، فيتا، جبن مملح، جبن حلومي، وأيضًا جبن قليل الدسم ليناسب الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية، والمزيد من أطعمة الفطور مثل الحلاوة الطحينية والمرتديلا.

1 كجم جبن قريش قليل الدسم من تشيزالاند، بسعر 18.95 ريال سعودي بدلًا من 25.25 ريال سعودي.

1 كجم جبن حلومي شرائح أو رول بسعر 34.95 ريال سعودي بدلًا من 54.95 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية

تعرفوا على البهارات والتوابل العديدة الموجودة في أقوى تخفيضات الصيف في بنده، بدءًا من الملح وحتى الكمون والفلفل الأسود، فهذه البهارات والتوابل تُكسب الأطعمة مذاق أكثر من رائع، وتجعلها ذات نكهة أقوى ومميزة، وأيضًا لا تخلو تخفيضات بنده الأسبوعية من التسالي، والتي من أمثلتها الفشار، المكسرات المشكلة المملحة، الفول السوداني المملح، والحلويات بأنواعها من شوكولاتة وبسكوت.