نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده اليوم الأربعاء الموافق 16 يونيو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم اقوي عروض هايبر بنده اليوم والتي ينتظرها الجميع حيث تقدم افضل المنتجات والسلع الغذائية بتخفيضات كبيره جدا لجميع المواطنين حيث تحتوي علي الفواكه كالموز و البرتقال و الفراولة والتين و التفاح و المانجو وجميع أنواع الخضروات الطازجة و المعلبات الغذائيه وجميع انواع اللحوم و الأسماك والدواجن بخصومات تصل الي 50% كما تحتوي أيضا عروض هايبر بنده علي جميع الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية.

عروض هايبر بنده اليوم

تضم عروض هايبر بنده اليوم جميع انواع البسكويت الذي يحبه الجميع الصغار والكبار حيث تقدم معمول بالتمر و البسكويت المصري و الكروسان الساده و و الكروسان المحشي بالجبن بسعر 11ز95 ريال سعودي و الكب كيك المشكل بالشوكلاته و الفراوله بسعر 1.95 ريال سعودي و دونات بالسكر بسعر 4.95 ريال سعودي فقط.

تشمل عروض هايبر بنده جميع انواع الجبن حيث تحتوي علي الجبن الرومي بسعر 32.59 ريال سعودي و لبنه المراعي بسعر 19.95 ريال سعودي وجبن قليل الدسم بسعر 18.95 ريال سعودي و المربي و الحلاوه الطحينيه كما تحتوي عروض هايبر بنده علي جميع انواع المكسرات المشكله و جوز الهند و الزبيب و العدس والفول وجميع انواع البقوليات.

كانت هذه عروض هايبر بنده الاربعاء16 يونيو والتي ذكرناها لحضراتكم من خلال هذا المقال كي تستفيدوا من المنتجات التي تقدمها بنده وهايبر بنده في جميع متاجرها وأسواقها في المملكة العربية السعودية حي يستمر ذالك العرض في جميع المدن مكه والرياض لمده أسبوع فقط لذالك سارعوا قبل انتهاء العرض ونفاذ الكميه المحددة.

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