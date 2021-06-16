نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الثلاثاء 15 من يونيو وحتى يوم 22 من يونيو في السعودية في Hyper Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات ممتازة من هايبر بنده اليوم، ولمدة أسبوع كامل في جميع فروع بنده بجميع المدن، حيث تقدم سلسلة محلات هايبر بندة العديد من المنتجات الغذائية، وغير الغذائية، فتعتبر عروض بنده الأسبوعية من أفضل العروض من حيث الأسعار، فخصوماتها قد تصل إلى 50% على معظم المنتجات.

عروض بنده الأسبوعية في السعودية

عروضات بنده المميزة على خبز بريوش صغير من Panda، وكذلك على دونات روفالو كريم، وخصومات مميزة على دونات بالسكر جولدن فري الـ 4 حبات، وكذلك دي ناتا، وعرض 30% على الكاب كيك الـ 12حبة اللذيذ، وكذلك عرض على الميني كرواسون بالجبنة، والزعتر، وخصم مميز على المعمول بالتمر المميز من panda، وخصم 35% على البسكويت المصري الطويل، وتخفيض على كرواسون سادة 5 حبات.

عروض بنده بخصم يصل لـ 50%

حلاوة طحينية مميزة من ماركة الخروف تقدمها لكم محلات باندا بخصم مميز، كما تقدم لكم أيضاً خصومات على المورتاديلا البقري السادة، وبالزيتون، وبالفلفل من حلواني أخوان، وعلى مورتاديلا الدجاج السلدة، وبالزيتون مقدمة أيضاً من حلواني اخوان، وكذا عرض على بسطرمة حلواني اخوان.

خصومات على المنتجات الغذائية

وكما ترون في الصورة السابقة الخصم المقدم على الحلاوة الطحينية بالمكسرات من حلواني اخوان، وعلى صدور الدجاج المدخن من نفس الماركة، وعلى الجبنة الموتزاريلا القالب من حلواني، وكذلك تنزيلات متميزة على جميع أنواع المكسرات من هايبر بندا ومنها: المكسرات المشكلة المملحة، وعلى بذور دوار الشمس بالليمون، وعلى الزبيب الذهبي، وعرض مميز على الكمون المملح، وتخفيضات مميزة أخرى على الجوز المملح من هايبر باندا، وكذا على البن الهرري المحمص، وكذلك عروض مختلفة على لحوم بنده، ودجاج بنده، وعلى اسماك بنده الطازجة مختلفة الأنواع، والأحجام، والأجهزة الكهربائية، والإلكترونية، مستلزمات الصيف، والمصايف.