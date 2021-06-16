شوف كتالوج عروض وتخفيضات بن داود لهذا الاسبوع السعودية

كتالوج عروض وتخفيضات بن داود لهذا الاسبوع السعودية، تم تأسيس شركة بن داود 1984 نظراً لما حققته من نجاح باهر تم إدراجها في السوق المالية السعودية في عام 2020، تملك شركة بن داود أكثر من 27 فرع في أهم مدن المملكة السعودية، تقدم الشركة العديد من المميزات التي جعلتها من أهم الأسواق التي تعمل في مجال البيع بالتجزئة ولذلك يبحث الجميع عن أهم وأحدث العروض والتخفيضات الخاصة بها.

كتالوج عروض وتخفيضات بن داود لهذا الاسبوع السعودية

تقدم شركة بن داود بالمملكة السعودية كل أسبوع كتالوج العروض والتخفيضات الخاص بها، والذي يضم أقوي الخصومات على كل شئ يحتاج له العملاء، واليوم أختارنا لكم مجموعة أهم هذه التخفيضات وسوف نقدمها لكم بالصور.

أقوي تخفيفضات الأجهزة الكهربائية والهواتف الذكية من بن داود

نظراً لأرتفاع الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة تحرص شركة بن داود دائمًا على تقديم أفضل تخفيضات وعروض المميزة عليهم من أفضل العلامات التجارية حول العالم، وخلال هذه الفترة تقدم خصومات مميزة على أجهزة المطبخ الكهربائية والجولات وشاشات التلفزيون وبعض الأجهزة المنزلية الصغيرة.

خصومات أجهزة المطبخ الكهربائية

يمكنك شراء غلاية كهربائية ماركة إمبيريال باللون الأسود بسعر 249 ريال بدلاً من 368 ريال.

وجهاز كهربائي لصنع القهوة ماركة إمبيريال بسعر 79 ريال بدلاً من 110 ريال.

جهاز كهربائية لشوي اللحوم والأسماك ماركة كينوود بسعر 299 ريال بدلاً من 379 ريال.

وفرن كهربائي ماركة كي أون بسعر 299 ريال بدلاً من 380 ريال.

كبة ماركة كينوود بسعر 139 ريال بدلاً من سعر 159 ريال سعودي.

وقدر ضغط لطبخ الأرز سريعًا ماركة مولينكس بقوة 650 وات وسعة 18 لتر بسعر 199 ريال بدلاً من 239 ريال.

تخفيضات شاشات التلفزيون السعودية أسواق بن داود

يمكنك شراء جهاز تلفزيون ذكي ماركة إل جي مقاس 55 بوصة بدقة 4K بسعر 2599 ريال بدلاً من 4199 ريال.

وشاشة تلفاز ذكية ماركة إل جي مقاس 60 بوصة بسعر 2799 ريال بدلاً من 4999 ريال.

ويمكنك الحصول تلفزيون سمارت ماركة سكاي ورث مقاس 70 بوصة بسعر 2999 ريال بدلاً من 4499 ريال.

شاشة تلفاز سمارت ماركة ايه تي سي وبدقة 4K مقاس 55 بوصة بسعر 1599 ريال بدلاً من 2081 ريال.

عروض الهواتف الذكية بن داود خصم 10%

تقدم شركة بن داو هاتف ذكي ماركة ساسمونج جالكسي ايه 21 أس مساحة الذاكرة الداخلية 4 جيحابايت بسعر 649 ريال سعودي فقط.

وجوال ماركة ساسمونج جالكسي ايه 11 ومساحة ذاكرة الداخلية 4 جيحابايت بسعر 499 ريال سعودي.

قدمنا لكم جزء بسيط من كتالوج عروض وتخفيضات بن داود لهذا الاسبوع السعودية.