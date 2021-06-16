نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الأربعاء الموافق 16 يونيو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض العثيم اليوم حيث تعد من العروض التي تقدم أجود وافضل أنواع المنتجات لعملائها لذالك ينظرها جميع المواطنين كي يستفيدوا من تلك المنتجات حيث تحتوي علي العديد من المستلزمات و الأدوات المنزلية بخصومات تصل إلي 50% في جميع متاجر واسوق عبدلله العثيم كما تحتوي علي جميع المنتجات الغذائية من فواكه وخضروات ولحوم وجميع أنواع المعلبات بتخفيضات كبيره للغايه.

عروض العثيم اليوم

تقدم عروض العثيم جميع أنواع الفواكه والخضروات الطازجة في عروض ها من كل أسبوع حيث تحتوي علي الكمثري و الأناناس و العنب الأحمر وجميع أنواع المر كما تضم أيضا الليمون الأخضر بسعر 5.95 ريال سعودي و و الفلفل الأحمر و الأخضر الرومي و البطاطس بسعر 3.95 ريال سعودي كما تحتوي أيضا علي جميع أنواع المستلزمات التي يحتاجها الأطفال و جميع المنظفات ومستحضرات التجميل

تحتوي عروض العثيم علي جميع أنواع اللحوم الطازجة حيث تقدم لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 45.95 ريال سعودي و لحم غنم بسعر 51.95 ريال سعودي و لحم حاشي بدون عظم بسعر 27.95 ريال سعودي و لحم حاشي طازج و لحم عجل بلدي و كبده دجاج بسعر 3.50 ريال سعودي و صدور دجاج بسعر 16.50 ريال سعودي و قطع دجاج مشكله بسعر 7.95 ريال سعودي فقط.

تضم عروض العثيم اليوم جميع أنواع الحلويات الشرقية حيث تحتوي علي تورته شكولاته وكراميل حجم وسط بسعر 34.95 ريال سعودي و بسبوسه بالسمن بسعر 19.95 ريال سعودي و بيتزا خضار وسط بسعر 5.95 ريال سعودي و كيك فانليا و ارز بسمتي بسعر 52.95 ريال سعودي فقط كي يستفيد الجميع من تلك التخفيضات التي تقدمها عروض العثيم.

كانت هذه عروض العثيم اليوم 16 يونيو والتي قدمناها لكم من خلال موقع ثقفني من خلال هذا المقال والذي يحتوي علي مجله عروض العثيم كي تستفيدوا من الخصومات التي تقدمها علي جميع أنواع المنتجات والأدوات المنزلية والاجهزه الكهربائية والشاشات و الجوالات وجميع أنواع المنظفات ومستحضرات التجميل حيث يستمر هذا العرض لمده أسبوع فقط فسارعوا قبل نفاذ الكميه المحددة.

دعاء المظلوم المقهور لله سبحانه وتعالى مستجاب إن شاء الله