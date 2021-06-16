نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الأربعاء الموافق 16 يونيو 2021 الموافق 6 ذو القعدة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض بنده اليوم والتي يبحث عليها جميع المواطنين في مختلف مدن المملكة العربية السعودية كي يستفيدوا من تلك العروض التي تقدمها حيث تعد من افضل العروض التي تقدم أجود أنواع المنتجات كما تحتوي علي جميع أنواع الفواكه والخضروات واللحوم والمعلبات الغذائية وجميع أنواع المشروبات حيث يستمر هذا العرض لمده أسبوع فقط كي يستفيد الجميع من التخفيضات الكبيرة التي تقدمها بندها في جميع متاجرها وأسواقها.

عروض بنده اليوم

تحتوي عروض بنده علي جميع أنواع المنظفات التي يحتاجها كل بيت حيث تقدم سائل للتنظيف لليدين بسعر 13.95 ريال سعودي بسعر 13.95 ريال سعودي و كريم مبيض لوجه بسعر 22.95 ريال سعودي و ومعقم فوري لليدين و صابون ديتول بسعر 18.95 ريال سعودي.

تحوي عروض بنده علي جميع انواع الجبن حيث تقدم الجبن الرومي و الجبن الشيدر و لبنه المراعي بسعر 19.95 ريال سعودي و و الجبن الحلوم استرا بسعر 36.95 ريال سعودي فقط كما تحتوي علي جبن ابدام و الزيتون بمختلف انواعه و المربي بمختلف انواعها تحتوي عروض بنده علي عصير المراعي بسعر 13.95 ريال سعودي و شراب شعير بسعر 25.95 ريال سعودي و مياه دالا و مياه نوفا كما تضم ايضا بي كولا و شوبيس وجميع انواع المشروبات الغازيه التي يحبها الجميع في فصل الصيف.

تشمل عوض بنده جميع أنواع المكرونات حيث تحتوي علي مكرونه بسعر 8.95 ريال سعودي و مكرونه كيدر أشكال بسعر 12.95 ريال سعودي و شعريه مقليه بسعر 8.95 ريال سعودي وجميع أنواع الزيوت التي يحتاجها كل بيت والذي يستخدم في الطهي كما تحتوي علي جميع أنواع اللحوم والأسماك الطازجة.

كانت هذه عروض بنده اليوم 16 يونيو و التي قدمناها لكم من خلال مجله العروض كي تستفيدوا من تلك الخصومات الكبيرة علي جميع المنتجات والتي تصل إلى 50% لجميع الأشخاص فسارعوا في الاستفادة من هذا العرض قبل نفاذ الكميه المحددة في جميع متاجر بنده وهايبر بنده.

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