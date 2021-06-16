نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الموافق 16 يونيو 2021 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم لكم سلسلة هايبر بنده في المملكة العربية السعودية عروض بنده اليوم على المنتجات الخاصة بهم، وتلك العروض تكون مميزة وقوية جدا، وخاصة عروض بنده هذا الأسبوع حيث يوجد خصومات عالية على اللحوم والخضراوات والأسماك وبعض الأدوات الكهربائية ومواد التنظيف، وسنتعرف على عروض بنده اليوم في هذا المقال.

عروض بنده اليوم

تقدم بنده عروض مميزة على المنتجات الاستهلاكية مثل زيت دوار الشمس شروق 3 لتر، حيث أن سعره قبل العرض هو 25.95 ريال سعودي وسعره بعد العرض هو 18.95 ريال سعودي، وتقدم بنده أيضا عروض لحوم الدجاج والأسماك وبعض المأكولات البحرية.

منتجات مميزة من بنده

تقدم بنده منتجات مميزة عليها خصومات عالية مثل الجبن حيث أنه يوجد جبنه حلوم بنده 250 جرام بسعر 8.95 ريال بعد الخصم وسعرها الأساسي هو 11.95 ريال سعودي وجبنه مطبوخة قالب بنده بسعر 22.50 ريال سعودي في العرض وبسعر 27.50 ريال سعودي خارج العرض، وأيضا يوجد عروض على لحوم الدجاج من بنده حيث يوجد صدور دجاج بسعر 39.95 ريال سعودي داخل العرض وبسعر 52.95 ريال سعودي خارج العرض، ويوجد أيضا عروض مميزة جدا على المنظفات المنزلية حيث يوجد مطهر ومعقم ومضاد للجراثيم 1 لتر من بنده بسعر 14.95 ريال سعودي بدلا من 34.95 ريال سعودي، ويوجد العديد من العروض المميزة على المنظفات تجدها في الصور التالية.

عروض بنده على الإلكترونيات

تقدم بنده العديد من العروض المميزة على االهواتف الذكية والتي منها:

هاتف سامسونج A21s مقابل 649 ريال بدلا من 829 ريال.

هاتف الكاتيل 3 اكس مقابل 649 ريال بدلا من 749 ريال.

هاتف لينوفو k13 مقابل 399 ريال بدلا من 449 ريال.

هاتف لينوفو k12 مقابل 449 ريال بدلا من 599 ريال.

هاتف نوكيا 3.4 مقابل 485 ريال بدلا من 575 ريال.

هاتف لينوفو k12 نوت مقابل 569 ريال فقط بدلا من 899 ريال.

سماعة لاسلكية برو بودس روكسون مقابل 99 ريال فقط بدلا من 229 ريال.

ويوجد أيضا ضمن عروض بنده عروض على الشاشات، وتلك العروض هي كالتالي:

شاشة دورا 65 بوصة بسعر 1999 ريال بدلا من 2699 ريال.

شاشة 70 بوصة TCL بوصة مقابل 2999 ريال بدلا من 4499 ريال.

شاشة سكاي مقابل 1599 ريال بدلا من 1899 ريال.

شاشة سكاي 55 بوصة مقابل 1899 ريال بدلا من 2499 ريال.

وبهذا نكون قد انتهينا من معرفة عروض بنده اليوم الموافق 16 يونيو 2021 في السعودية.