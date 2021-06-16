نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية بأقل الأسعار عروض حتى نفاذ الكمية من هايبر بنده Hyper Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية بأقل الأسعار، أجود أنواع المنتجات بأقل الأسعار يقدمها هايبر بنده Hyper Panda في عروض استثنائية من اليوم الأربعاء الموافق 16 يونيو 2021 وحتى نفاذ الكمية أو إنتهاء مدة العروض في يوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو 2021، وقد أطلق هايبر بنده Panda أقوى هايبر ماركت بالمملكة السعودية حملة عروض إستثنائية تحت شعار “ضمنا أقل سعر”، وقد بدأت الحملة بالفعل بداية من الأسبوع الماضي، ويستكمل هايبر بنده حملته بعرض المنتجات بأقل أسعار في السوق السعودية خلال هذا الأسبوع أيضًا، ويعرض في حملة عروض بنده لهذا الأسبوع في جميع الفروع بالسعودية مجموعة مختارة من أجود أنواع اللحوم ومنتجات الدجاج المجمدة، بالإضافة إلى العديد من أنواع الأجهزة الكهربائية المتنوعة، تعرفوا على العروض الاسبوعية فيما يلي.

عروض بنده السعودية بأقل الأسعار

تضم حملة “ضمنا أقل الأسعار” من هايبر بنده أوفر عروض المنتجات الغذائية الأكثر طلبًا ومبيعًا في السوق السعودي، بإمكانكم طلبها أونلاين أو التوجه لأقرب فروع هايبر بنده، وتشمل العروض على أجود أنواع الأرز البسمتي، أجود أنواع زيت الزيتون والزيوت النباتية، منتجات الألبان الغنية والأكثر طلبًا وإستخدامًا، ويمكنكم تصفح العروض في التالي:

10 كيلو أرز بسمتي من الوليمة فاخر بسعر 53.95 بدلًا من 82.95 ريال سعودي.

حليب مجفف بنده كامل الدسم من المراعي 1800 جرام + 25% زيادة مجانًا بسعر 31.95 بدلًا من 65.95 ريال سعودي.

عبوة ترويجية زيت عافية دوار الشمس (2× 1.5 لتر) بسعر خاص 21.95 بدلًا من 41.95 ريال سعودي.

عرض خروف رفيدي 10/11 كيلو بسعر 699.95 ريال سعودي فقط.

1 كيلو سمك بلطي بسعر 16.95 ريال سعودي.

سمك شعور كبير بسعر 17.95 ريال سعودي للكيلو.

عرض سمك سلمون نرويجي صغير يزن (1-3 كيلو) بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو.

بنده Panda

إذا كنت تبحث عن أفضل منتجات العناية بالشعر والبشرة بأقل الأسعار، هايبر بنده يضمن لك أفضل الأسعار على قطع أكثر بأسعار أقل، وتسري العروض لمدة 7 أيام أو حتى نفاذ الكميات المتاحة، إلى جانب عرض أفضل الأجهزة المنزلية الهامة والتي تساعدك على عيش الحياة بطريقة صحية وإتمام مهام المنزل بسرعة ودقة، وإليكم عروض بأقل سعر:

مكنسة كهربائية 1600 وات من كليك أون سعة 18 لتر بسعر 139 بدلًا من 269 ريال سعودي.

مكواة جيباس العمودية بالبخار بسعر خاص 89 بدلًا من 219 ريال سعودي.

ماكينة موسر لحلاقة الشعر بسعر 69 بدلًا من 149 ريال سعودي.

منتجات دوف متنوعة مزيل العرق ستيك 40 جرام أو رول أون 50 مل أو سبراي بخاخ 150 مل بسعر 11.50 ريال سعودي للحبة.

أي منتج من مجموعة بانتين للعناية بالشعر شامبو 400 مل أو بلسم 360 مل أو بديل الزيت 350 مل بسعر 7.95 ريال سعودي للحبة.

عرضنا لكم مجموعة متنوعة من أوفر خصومات وتخفيضات بنده بأقل الأسعار، والتي يمكنكم طلبها من خلال خدمة بنده أونلاين تأتيكم حيثما كنتم بأقل التكاليف، وقد اشتملت التخفيضات أيضًا على مجموعة متنوعة من منتجات التنظيف والتعقيم في خصومات خاصة واستثنائية لهذا الأسبوع حصريًا من هايبر بنده، تعرفوا على باقي العروض معنا في تقارير مفصلة، فتابعونا.