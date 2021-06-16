شوف عروض بنده على المسابح والأجهزة المنزلية بأقوى عروض الصيف في hyper panda

مستلزمات الصيف والسباحة متاحة في تخفيضات هايبر بنده hyper panda، بالإضافة إلى الأجهزة المنزلية وذلك في أقوى عروض بنده لصيف 2021، فالأجهزة المنزلية كالمراوح يكثر البحث عنها خاصةً في فصل الصيف، والثلاجات والمكانس والغلايات الكهربائية التي لا غنى عنها في كل منزل؛ لما لها من دور مُساعد تقوم به في إتمام المهام اليومية بكفاءة عالية، واستقبالًا لفصل الصيف توفر لكم بنده شراء كافة مستلزمات الصيف والمنزل بأقل الأسعار في الفترة ما بين 16 يونيو 2021 وحتى 22 يونيو.

عروض بنده

عروض الصيف في بنده لا تخلو من المسابح بشكلٍ عام، ومسابح الأطفال بشكلٍ خاص، فتتوافر مسابح بندة للأطفال بأشكال جميلة وألوان الصيف المبهجة، وبعض هذه المسابح توجد عليها رسومات للشخصيات الكرتونية المفضلة عند الأطفال مثل سبايدر مان، والمسابح متوافرة لكافة المراحل العمرية بدءًا من الأطفال وحتى مسابح كبيرة للعائلة.

مسبح للأطفال به رسومات سبايدر مان، بسعر 145 ريال سعودي بدلًا من 199 ريال سعودي.

مسبح للأطفال فوق السنتين، بسعر 59 ريال سعودي بدلًا من 75 ريال سعودي، وللأطفال فوق 6 سنوات، بسعر 399 ريال سعودي بدلًا من 510 ريال سعودي.

مسبح عائلي بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 285 ريال سعودي.

عروض بنده وهايبر بنده

استكمالًا لعروض الصيف قدمت بنده الألعاب المائية المحببة لدى الأطفال، بحيث يُمكنكم اقتنائها في المنزل، وجعل أطفالكم يتمتعون بها، هذا إلى جانب أدوات السباحة، حيث نظارة السباحة وأيضًا أطواق السباحة المتوافرة بأشكال الحيوانات، فتوفر بنده كافة المستلزمات التي تجعلكم تتمتعون بأجواء الصيف الممتعة، بالإضافة إلى مجموعة ألعاب أخرى مثل لعبة النطاطة.

طوق سباحة على شكل حيوانات، بسعر 11 ريال سعودي بدلًا من 15.95 ريال سعودي.

لعبة مائية بسعر 18 ريال سعودي بدلًا من 26 ريال سعودي.

لعبة نطاطة للأطفال بسعر 219 ريال سعودي بدلًا من 320 ريال سعودي.

نظارة للسباحة بسعر 5 ريال سعودي بدلًا من 6.95 ريال سعودي.

عروض بندة اليوم

اشتملت نشرة عروض بنده الأسبوعية على الأجهزة المنزلية الضرورية في فصل الصيف، والتي على رأسها المروحة العامودية، حيث تصدر هواء منعش وتُساعد على توزيعه في جميع أنحاء الغرفة، وبالإضافة إلى أجهزة منزلية أخرى ضرورية للمنزل، مثل الثلاجة التي تقوم بمهمة حفظ الطعام؛ حتى لا يفسد، وتبريد المشروبات المختلفة، وأيضًا المكنسة الكهربائية التي تنظف الأرض والسجاد، ثم ننتقل إلى المكواة الكهربائية المتاح منها نوعين مختلفين وبخصومات كبرى على أسعارهم فقط في عروض بنده.