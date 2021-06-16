سحب مسابقة الحلم mbc الجديد على جائزة الـ 250.000 دولار

أيام قليلة وتنطلق مراسم سحب مسابقة الحلم mbc على جائزة الـ 250 ألف دولار أمريكي، حيث يترقب الآلاف موعد إذاعة حلقة السحب في برنامج صدى الملاعب مع الإعلامي مصطفى الأغا، مع العلم أن سيتم أيضًا الاختيار من بين المشتركين أثناء توقيت السحب على جائزة منزل الأحلام باليونان، في الوقت الذي سيتم في استبعاد أقارب العاملين في المسابقة التي تُذاع فعاليتها على الهواء مباشرة، من اجل ضمان أكبر قدر من الشفافية والحيادية في اختيار الرابحين بعناية كبيرة، على ان يتم التواصل تلقائيًا مع الفائز.

اشتراك مسابقة الحلم mbc

ويتواصل الاشتراك في مسابقة الحلم mbc بشكل طبيعي من خلال طرق الاشتراك الأساسية المعروفة والتي تتمثل في:

الطريقة الأولى إرسال رسالة نصیة تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو reve على الرقم المختصر الخاص بالمشغل الذي یتبعه المشارك في بلده، مع العلم أنه بمجرد إرسال رسالة قصیرة إلى هذا الرقم، ثم الإجابه على السؤال الذي يصلك بشكل صحيح، تُعتبر مُشاركًا وإدراج اسمك في سحب الحلم. الطريقة الثانية إرسال رسالة نصیة تحتوي على كلمة انضم أو Join على الرقم المختصر الخاص بشركة المحمول الذي یتبعه المشترك في بلده، وبمجرد إرسال رسالة قصیرة إلى الرقم المرادف لبلدك، ثم الإجابه على السؤال بشكل صحيح، تُعتبر مُشاركًا بشك يومي، ثم تسجيل اسمك ضمن كل سحوبات الحلم القادمة. الطريقة الثالثة كتابة البيانات الشخصية ورقم الجوال في النموذج المُدرج بالموقع الرسمي للمسابقة: mbc dream . الطريقة الرابعة تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية وتثبيته على الجوال الخاص بك، ثم اتباع باقي الخطوات الموجودة به.

تأكد من تفعيل اشتراكك

وبعد استيفاء الاشتراك عبر إحدى الطرق السابقة، لابد من التأكد من تفعيل الاشتراك والدخول ضمن أسماء من يتضمنهم السحب الجديد للحلم، وذلك بعد استلام رسالة التأكيد بالاشتراك فور الإجابة على سؤال المسابقة بشكل صحيح، بالإضافة إلى الموافقة على الشروط والبنود الأساسية للمسابقة التي تتعلق بحقوق الملكية والإعلانات وطريقة توزيع الجوائز سواء النقدية والعينية، كذلك تلقى الاتصالات والظهور في البرنامج للفائزين.