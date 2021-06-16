طريقه تجهيز السمنة البلدي في المنزل مثل الجاهز

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عمر شويل - جدة طريقة تجهيز السمنة البلدي في المنزل مثل الجاهز يعتقد الكثير من الأشخاص أن السمنة البلدي تحتاج الكثير من المجهود والوقت لكي يتم تجهيزها بطريقة شهية ولذيذة، ولكن يمكن تجهيزها في المنزل بمكونات خطوات سهلة وبسيطة ولها مذاق شهي ولذيذ مثل التي يتم شراؤها من الخارج حيث يتم استخدامها في تجهيز الكثير من الأكلات والحلويات فى المنزل، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم طريقة عمل السمنة البلدي في المنزل في المكونات والخطوات المطلوبة.

طريقة عمل السمن البلدي

المكونات: كيلو زبدة حيواني أو زبده نباتي، ربع ملعقة ملح لكل كيلو زبدة زبدة مملحة بدرجة حرارة المطبخ.

طريقة تجهيز السمنة البلدي

في الخطوة الأولى نقوم بوضع الزبدة فيه وعاء حيث يمكن استخدام أكثر من كيلو زبده لتجهيز سمنة بلدي ويتم تركها على نار هادئة حتى تصل إلى مرحلة مع الاستمرار في عملية التقليب جيدا على نار هادئة

وبعد يبدأ اللون في التغيير تقول السمنة في المرحلة الأخيرة وسوف تلاحظين وجود كتل صغيرة من الكرات البيضاء ولكن ينبغي الاهتمام بها عملية تقليب بشكل دائم ومستمر.

بعد ذلك يتم رفعها من على النار وتترك حتى تهدا قليلاً وينبغي أن يكون لونها فتح ويجب أن يكون في قعر الوعاء تجمع لون السمنة إلى اللون البني ويتم تصفية الزبدة أو السمنة بعد أن تهدأ

ولكن لا يتم إضافة عليها الموجود في قاع الوعاء يتم وضعه في طبق منفصل، وبعد أن تبرد يتم حفظها في برطمان معقم ونظيف، ويتم استخدامها في تجهيز اشهى الأكلات والحلويات فى المنزل وفي حالة وجود ريم أبيض على الوجه يجب إزالته قبل قفل الوعاء لحفظ السمنة البلدي لحين الاستخدام في أي وقت.