نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل سوفليه الاوريو في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل سوفليه الاوريو بطريقة خفيفة ولذيذه في المنزل، يعتبر كعكة سوفليه الاوريو من أنواع الكعك المفضل لدى الكثير من الأشخاص ويتم تجهيز بمكونات سهلة وخفيفة ويتم حشوة بطرق مختلفة ومتنوعة بحيث شهية ولذيذة حيث يمكن اضافة المربي أو الشوكولاته وبعض الأشخاص يفضلون تناول الاوريو بالجبن او الموز أو يمكن وضع الفراولة أو النوتيلا، لهذا سوف نوضح لكم طريقة عمل الأوريو في المنزل بالمكونات والخطوات.

طريقة عمل سوفليه الاوريو

المكونات: ست اكياس من بسكويت الاوري، وعلبة واحدة قشطة، كوب حليب سائل، باكيت من كريمة الخفق.

طريقة التحضير

في الخطوة الأولى يتم وضع الكريمة في وعاء ونضع عليها الحليب السائل والبسكويت وتقلب القشطة هو بسكويت الاوريو وتقلب المكونات مع بعضها في الخلاط الكهربائي حتى يصبح الخليط متجانس ثم نقوم بوضعها في قوالب سوفليه الاوريو، ثم يتم وضع في الفرن على نار متوسطة حتى ينضج وبعد ذلك يتم اخراجه من الفرن.

طريقة عمل سوفليه بالنوتيلا

المكونات: ملعقة فانيليا، ثلاث بيضات كاكاو،، ربع كوب سكر ناعم ست ملاعق نوتيلا ربع كوب زبدة ربع كوب الدقيق.

طريقة التحضير

في الخطوة الأولى نقوم بتجهيز وعاء ونضع فيه البيض والفانيليا والسكر وتقلب المكونات جيداً بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق والزبدة وتخفق المكونات جيدا ثم نبدأ بوضع النوتيلا وتقلب المكونات حتى تتجانس مع بعضها جيداً.

في الخطوة الأخيرة نقوم بتجهيز قالب الحلوى ونضع فيه الزبدة ونقوم باضافة القليل من الكاكاو ثم نضع الخليط ويتم تقليبه قليلا ثم يتم وضع في الفرن على نار متوسطة، ولكن ينبغي قبل وضعه أولا يتم تسخين الفرن على الاقل لمدة 15 دقيقة.

وبعد ذلك يتم تركه على نار متوسطة لمدة عشر دقائق على الأقل حتى تنضج وبعد التاكد من ان أصبحت ناضجة ينبغي أن تكون سائلة من الداخل وبالتالي يتم اخراجها من الفرن وتناولها بالهناء والشفاء.