شوف مجلة عروض التميمي الاسبوعية عروض أجواء الصيف

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عمر شويل - جدة مجلة عروض التميمي الاسبوعية ، كل منزل له احتياجات اساسية من السلع الغذائية بشكل يومي، يجب تلبية تلك الاحتياجات ليتمتع جميع أفراد الأسرة بصحة جيدة، فالعقل السليم في الجسم السليم، لذا يجب أن تحرص كل ربة منزل على إعداد المأكولات والمشروبات التي تحتوي على العناصر الغذائية الهامة، بجانب تناول الخضروات والفواكه الطازجة بصورة يومية، للحصول على تلك المنتجات يمكنكم التسوق من أسواق التميمي والتمتع بالعروض الصيفية.

مجلة عروض التميمي الاسبوعية عروض أجواء الصيف

أسواق التميمي ترفع شعار اشتر أكثر، وأدفع أقل، التخفيضات على السلع تصل إلى 50% على سبيل المثال 2 كيس من أرز كالروز أبوبنت وزن الكيس 5 كيلو ب 46،95 ريال وفر 18 ريال، عرض ممتاز وبالأخص أن الأرز من المنتجات الأساسية في البيت ويتم استهلاكة بكميات كبيرة.

الدجاج من الأطعمة المهمة التي يجب تناولها على الأقل مرة أسبوعياً، ويتم أعدادها بأكثر من طريقة سواء المشوية أو المقلية، والبانية والشيش طاووق التنوع مطلوب حتي لايمل أفراد الأسرة، ومن عروض التميمي على الدجاج 2 عبوة من دجاج اليوم وزن 1000 جم ب 30،95 ريال وفر 8،95 ريال.

عروض التميمي منتجات العناية بالبشرة

الحصول على بشرة ناعمة ونضرة كالأطفال يحتاج إلى عناية خاصة مابين روتين يومي وأسبوعي من خلال استخدام كريمات الترطيب وغسول الاستحمام والماسكات لذلك تهتم أسواق التميمي بجمال المرأة وفر 16 ريال على منتجات جونسون كريم مرطب وسائل الأستحمام بسعر 24،95 ريال.

عروض التميمي الأسبوعية

النوتيلا من الحلويات اللذيذة والمغذية يمكن تناولها بشكل مباشر، أو من خلال دهنها في خبز التوست، أو إضافتها للمخبوزات لتعطيها نكهة الشوكولاتة المحببة، سعر عبوتين من النوتيلا وزن 200 جم ب 17،95 ريال وفر 14،55 ريال، 2 حبة من حبوب الإفطار ب 18،95 ريال، وفر 18 ريال.