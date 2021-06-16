نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده على الأجهزة المنزلية والجوالات في المقال التالي
اليوم نستعرض معكم باقة جديدة من أقوى عروض هايبر بنده لهذا الأسبوع. والتي بدأت منذ صباح اليوم الأربعاء 16 يونيو وتستمر حتى يوم الثلاثاء 22 يونيو. فمع بداية فصل الصيف تزداد الحاجة لاقتناء الأجهزة الكهربية وخاصة أجهزة التبريد والتلفزيونات. وتعتبر هذه العروض فرصة رائعة لشراء جوال جديد بأقل سعر ممكن، يوجد أيضاً ضمن بروشور العروض خصومات كبيرة على أجهزة المطبخ من الخلاطات والقلايات. بالإضافة إلى باقة كبيرة ومتنوعة من الأجهزة من الماركات العالمية الشهيرة.
أجدد عروض هايبر بنده
- اشتري مضخم صوت فيليبس واستمتع بصوت مميز وقوي مقابل 299 ريال بدلاً من 329 ريال.
- استمتعي بمشاهدة جيدة وصورة رائعة للتلفاز بسعر 1999 ريال بدلاً من 2699 ريال، واحصل على خصم بقيمة 700 ريال سعودي.
- يمكنك الحصول على توصيل وتركيب مجاني للمنتج عند شرائك تلفزيون تي سي إل. المعروض 2999 ريال بدلاً من 4499 ريال وبذلك يصبح المبلغ الذي يتم توفيره 1500 ريال.
- احصل على خصم بقيمة 300 ريال عند شراءك تلفزيون توشيبا 58 بوصة بسعر 1899 ريال بدلاً من 2199 ريال.
- متوفر تلفزيون سكاي وورث جوجل 55 بوصة بسعر 1899 ريال بدلاً من 2499 ريال. مع توفر توصيل وتركيب مجاني للمنتج.
- متوفر بجميع فروع بنده داخل المملكة العربية السعودية تابلت لينوفو إم 7 بسعر 419 ريال بدلاً من 499 ريال. بخصم قدره 80 ريال.
عروض بنده على الجوالات
يحتوي بروشور العروض هذا الأسبوع على تشكيلة متنوعة من الهواتف المحمولة بخصومات متميزة بمناسبة بداية فصل الصيف.
- تليفون سامسونج أي 21 أس بسعر 649 ريال بدلاً من 829 ريال.
- احصل الآن على سامسونج أي 12 بسعر 599 ريال سعودي.
- متوفر جوال سامسونج أي 02 أس بسعر 475 ريال.
- احصل على جوال الكاتيل 3 اكس بسعر 649 ريال بدلاً من 749 ريال سعودي.
تخفيضات بنده على الأجهزة المنزلية
- استمتعي بطهي الأطعمة المقلية بدون زيت مع قلاية تيفال سعة 4.2 لتر بسعر 289 ريال بدلاً من 599 ريال.
- اشتري فرن كهربائي أي تي سي 45 لتر بسعر 249 ريال بدلاً من 365 ريال.
- احصل على قلاية تيفال بدون زيت بسعر 299 ريال بدلاً من 659 ريال، بتوفير مبلغ 360 ريال سعودي.
-
- متوفر الآن في hyper panda لابتوب أسوس سيليرون بسعر 1449 ريال بدلاً من 1649 ريال. بشراء هذا المنتج يمكنك توفير مبلغ 200 ريال.
- استمتع بشحن سريع في أي مكان لجوالك مع شاحن أووي المتنقل 10000 ملي أمبير مقابل 49 ريال فقط بدلاً من 109 ريال.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض هايبر بنده على الأجهزة المنزلية والجوالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.