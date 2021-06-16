شوف عروض هايبر بنده على الأجهزة المنزلية والجوالات

اليوم نستعرض معكم باقة جديدة من أقوى عروض هايبر بنده لهذا الأسبوع. والتي بدأت منذ صباح اليوم الأربعاء 16 يونيو وتستمر حتى يوم الثلاثاء 22 يونيو. فمع بداية فصل الصيف تزداد الحاجة لاقتناء الأجهزة الكهربية وخاصة أجهزة التبريد والتلفزيونات. وتعتبر هذه العروض فرصة رائعة لشراء جوال جديد بأقل سعر ممكن، يوجد أيضاً ضمن بروشور العروض خصومات كبيرة على أجهزة المطبخ من الخلاطات والقلايات. بالإضافة إلى باقة كبيرة ومتنوعة من الأجهزة من الماركات العالمية الشهيرة.

أجدد عروض هايبر بنده

اشتري مضخم صوت فيليبس واستمتع بصوت مميز وقوي مقابل 299 ريال بدلاً من 329 ريال.

استمتعي بمشاهدة جيدة وصورة رائعة للتلفاز بسعر 1999 ريال بدلاً من 2699 ريال، واحصل على خصم بقيمة 700 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على توصيل وتركيب مجاني للمنتج عند شرائك تلفزيون تي سي إل. المعروض 2999 ريال بدلاً من 4499 ريال وبذلك يصبح المبلغ الذي يتم توفيره 1500 ريال.

احصل على خصم بقيمة 300 ريال عند شراءك تلفزيون توشيبا 58 بوصة بسعر 1899 ريال بدلاً من 2199 ريال.

متوفر تلفزيون سكاي وورث جوجل 55 بوصة بسعر 1899 ريال بدلاً من 2499 ريال. مع توفر توصيل وتركيب مجاني للمنتج.

متوفر بجميع فروع بنده داخل المملكة العربية السعودية تابلت لينوفو إم 7 بسعر 419 ريال بدلاً من 499 ريال. بخصم قدره 80 ريال.

عروض بنده على الجوالات

يحتوي بروشور العروض هذا الأسبوع على تشكيلة متنوعة من الهواتف المحمولة بخصومات متميزة بمناسبة بداية فصل الصيف.

تليفون سامسونج أي 21 أس بسعر 649 ريال بدلاً من 829 ريال.

احصل الآن على سامسونج أي 12 بسعر 599 ريال سعودي.

متوفر جوال سامسونج أي 02 أس بسعر 475 ريال.

احصل على جوال الكاتيل 3 اكس بسعر 649 ريال بدلاً من 749 ريال سعودي.

تخفيضات بنده على الأجهزة المنزلية