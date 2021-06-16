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عمر شويل - جدة عبارات صباحية رائعة قصيرة 2021 ما أجمل أن يستيقظ الإنسان في صباح يوم جديد يحمل آمال وأحلام جديدة يرغب في تحقيقها، حيث أن الصباح بالنسبة لبعض الأشخاص بداية جديدة لأحلام جديدة، يستيقظ ليتسقبل يوم جديد أملا في تحسن الأحوال وتغيرها، وما أجمل أن يستيقظ الإنسان على رسالة صباحية أو دعوة مرسلة من صديق أو حبيب أو قريب تحمل في طياتها معاني سامية تجعل يومه أفضل، لذا نعرض لكم بعض العبارات الصباحية الجميلة ذات المعاني السامية.

عبارات صباحية رائعة 2021

الصباح هو بداية أمل جديد، حيث يحمل المرء في نفسه ثقة كاملة بأن الله تعالى سيحقق له ما يرجوه من أحلام وأماني، وعندما تتوج هذه الأحلام عبارات صباحية نستقبلها من أقراننا تزداد هذه الثقة ويتجدد فينا الأمل، ومن أروع العبارات الصباحية التي يمكن استقبالها:

صباح الخير في بداية كل الصباح ذكر نفسك بأن الحياة مرة واحدة لا تستسلم للظروف التي تشقيك. صباح الخير أيها الناسي تماما ان الصباح بدونك لاشيء.

صباح الخير للذين يصنعون من نور الشمس فرحا عظيما ومن كوب القهوة مزاجا منفردا.

صباح العشق لمن عاش في قلبي، صباح تفاؤل وورد لكم.

صباح العشق والرغبة، صباحك فنجان قهوة فيه قطعة سكر.

صباحي ورد وياسمين وأنت الحديقة الخضراء الذي يُغرس زرعي فيها.

صباحي قلب يشتاق إليك، وإذا مر كلامك في صباحي فسيكون أجمل صباح، صباحك سعادة ومحبة.

الصباح هو لقاء الناس الذين احتلوا القلب ودخلوا الروح حتى صاروا جزءًا منه، وأنت أصبحت جزءًا منه.

قهوتي لذيذة بالحديث معك ولقائك، وسماع همساتك المليئة بالشوق.

عادات صباحية رائعة

هناك بعض العادات التي يجب الالتزام بها لتجعل يومنا أفضل، ومنها:

ترتيب موضع النوم

ترتيب موضع النوم من العادات التي قد يجهلها البعض، وهي من العادات التي تعطي إشارة للمخ بالاستعداد لأداء المهام اليومية.

شرب الماء

يحتاج الإنسان إلى شرب الماء حتى يحصل على المعادن الهامة خاصة في الصباح ليصبح الجهاز الهضمي قادر على العمل بفاعلية.

ممارسة الرياضة

تساعد ممارسة الرياضة على التخلص من الكسل والخمول الذي يصيب الفرد، لذا يجب ممارسة الرياضة لمدة 7 دقائق على الأقل في الصباح.