طريقة عمل بطاطس ماكدونالدز المقرمشة مثل المحلاتّ الجاهزة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل بطاطس ماكدونالدز المقرمشة مثل المحلات الجاهزة يحبها الكثير من الأشخاص تناول البطاطس المقرمشة التي يقوم بتقديمها ماكدونالدز مع وجبات الدجاج الشهية واللذيذة بجانب الكاتشب وهي من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكبار والصغار، وبالتالي يمكن تناولها على وجبة الغذاء أو العشاء، ويتم تناول البطاطس المقرمشة بجانب البيتزا أو اللحوم أو أو الدجاج المقرمش حيث يكون له مذاق شهي ولذيذ، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة عمل بطاطس ماكدونالدز المقرمشة.

طريقه عمل بطاطس ماكدونالدز

المكونات: ثلاث حبات من البطاطس، ملعقة خل كوب من الماء المثلج زيت غزير للتحمير ملعقة سكر.

طريقة عمل البطاطس الكرسبي

في الخطوة الأولى نبدأ بتقشير البطاطس ثم تقطيعها إلى أصابع متساوية بعد ذلك نقوم بوضعها فيه وعقب ماء مثلج والخل والسكر وتترك على الأقل لمدة عشرون دقيقة.

بعد ذلك نقوم بتجهيز مقلاة ونضع فيها زيت غزير ثم نقوم بوضع البطاطس بعد ذلك ارفعيها عندما تلاحظين أنها بدأت تشرب الزيت أو تنضج نقوم بإخراجها من النار بعد ذلك نقوم بوضعه على مناديل وحفظها في الفريزر على الأقل لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نقوم بتسخين الزيت مرة أخرى ونضع فيها البطاطس وبعد أن تصبح مقرمشة من الخارج نقوم بإخراجها من الزيت ووضعها في أطباق التقديم ونقوم بإضافة عليها الملح، ويتم تناولها

بجانب الدجاج المقرمش أو البيتزا أو الكريب أو يمكن تناولها بجانب الحواوشي أو كبده أو السجق حيث يتم تناول البطاطس المقرمشة بجانب العديد من الأكلات الخفيفة وهي من الوجبات التي يهتم الجميع بتناولها على وجبة الغذاء أو العشاء.

طريقة عمل صوص الجبنة

يحب بعض الأشخاص تناول صوص الجبنة مع البطاطس المقرمشة والدجاج او الوجبات الأخرى حيث يتم وضع ملعقتين من الجبن الشيدر مع ملعقه من الحليب ثم اضافتة شريحة من الجبنه الرومي، وتقلب المكونات مع بعضها ونقوم بوضعه داخل الميكروويف لمده دقيقة وبعد ذلك يتم تناولها.