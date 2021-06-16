شوف عروض شركة السيف للأجهزة المنزلية اليوم

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كما يوفر خصومات على اديسون قدر ضغط كهربائي جرانيت 12 لتر بسعر 469 ريال سعودي خصم 20%.

اديسون قدر ضغط كهربائي جرانيت 8 لتر بسعر 369 ريال سعودي خصم 20%.

كما يوفر خصم على اديسون قدر ضغط كهربائي استيل 8 لتر بسعر 427 ريال سعودي خصم 20%.

اديسون قدر ضغط كهربائي خشبي جرانيت 10 لتر بسعر 447 ريال سعودي خصم 10%.

اديسون قدر ضغط كهربائي خشبي 8 لتر بسعر 379 ريال سعودي خصم 21%. عروض شركة السيف للأجهزة المنزلية في السعودية تورنادو طقم قدور 9 قطع بسعر 549 ريال سعودي خصم 25%.

طقن قدور جرانيت 8 قطع وردي غامق بسعر 399 ريال سعودي خصم 16%.

كما يوفر خصم 20% على سكين استيل بيد خشبي 7 م بسعر 26 ريال سعودي.

طقم طاوات ريد فلام عدد 2 حبة بسعر 79 ريال سعودي وخصم 34%.

روبوست طقم قدور جرانيت بيج بغطاء استيل ويد خشبية بسعر 449 ريال سعودي خصم 18%.

كما يوفر خصومات على كلاً من طقم سكاكين مشرشر يد بلاستيك رخامي أبيض في ذهبي/ سكاكين عادية يد خشبية بسعر 19 ريال سعودي.

كما يوفر خصم 18% على ماكسيما طقم حافظات اريستو فضي 3 قطع بسعر 179 ريال سعودي.

حافظة طعام استيل دائري ذهبي مضلع بغطاء أبيض بسعر 269 ريال سعودي خصم 18%.

إبريق بينار 1.5 لتر مصنوع من الاستيل بسعر 55 ريال سعودي.

كما يوفر سعر مميز على إبريق بينار 2 لتر مصنوع من الاستيل بسعر 65 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض شركة السيف للأجهزة المنزلية اليوم - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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