نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أسعار أساور كارتير وأحدث الأشكال المطروحة لعام 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف نعرض لكم كافة التفاصيل التي تبحث عنها السيدات عن أسعار أساور كارتير والتي يفضلها الكثير من أصحاب الذوق الرفيع والتي تعد واحدة من التحف الفنية التي تم تصميمها لتزيين معصم المرأة وإضفاء لمسات من الرقي والأناقة والجمال في وقتًا واحدًا فهي ليست بمجرد أساور عادية ولكنها تتميز بتصميم وأشكال عصرية تجعلك دائمًا في كامل تألقك.

تعرف على أسعار أساور كارتير بالتفاصيل

سوف نتحدث أولاً عن أساور كارتير المسمار والتي تتوفر بنوعين وهما الذهب الأصفر/ الذهب الوردي عيار 18 قيراط.

السعر: 25.100 درهم إماراتي.

كما يتوافر أساور كارتير المسمار مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط مطلي بالروديوم.

متوفرة بسعر 26.900 درهم إماراتي.

أشكال حديثة من أساور كارتير بأسعار مذهلة

أساور كارتير مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط.

مرصعة بقطع من ماس بريانت البراق 32 ماسة عيار 0.59 قيراط.

السعر 46.500 درهم إماراتي.

كما يتوفر أساور كارتير مسمار مرصعة 62 ماسة من البريانت عيار 0.51 قيراط مصنوعة من الذهب الوردي.

عيار 18 قيراط.

السعر 78.000 درهم إماراتي.

أساور كارتير مرصعة بـ 62 ماسة بريانت عيار 0.51 قيراط.

مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط.

السعر 83.000 درهم إماراتي.

كما تتوفر أشكال أخرى أكثر تميز وتألق وهي أساور كارتير المسمار مرصعة ب 374 ماسة بريانت البراق عيار 2.26 قيراط.

متوفر بسعر 163.000 درهم إماراتي.

يوجد منها الذهب الأصفر والذهب الوردي عيار 18 قيراط.

كما تتوفر أساور كارتير مسمار الذهب الوردي والذهب الأصفر عيار 18 قيراط

تصميم متميز وكبير الحجم.

السعر 134.000 درهم إماراتي.

كما يتوفرأساور كارتير مسمار مرصعة ب 624 ماسة بريانت البراق عيار 3.61 قيراط.

مصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراط.

متوفرة بسعر 299.000 درهم إماراتي.