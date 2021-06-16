نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير لاستبدال أجهزة لابتوب وشروط العرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة نجد أن اليوم عروض مكتبة جرير لاستبدال أجهزة لابتوب القديمة للحصول على أجهزة حديثة هي واحدة من أفضل العروض، حيث توفر قيمة خصم وفقًا لنوع المعالج في اللابتوب.

كما أوضحت الشروط والأحكام التي يجب اتباعها في الحصول على اللابتوب الجديد، وهي شروط جميعها فيما يخص قواعد الاستبدال.

عروض مكتبة جرير لاستبدال أجهزة لابتوب

أعلنت مكتبة جرير أن يمكن استبدال اللابتوب القديم والحصول على لابتوب جديد على أن يكون ذلك من مجموعة مختارة على الموقع الخاص بمكتبة جرير.

كما أعلنت أن الخصم يتوقف على حالة اللابتوب وأيضًا نوعه، كذلك تم توضيح قيمة الخصم لتكون على النحو التالي:

اللابتوب بدرجة أ

قيمة الخصم تُحدد في هذه الدرجة وفقًا لنوع المعالج المستخدم في الجهاز، وهي:

المعالج Macbook Pro Touchbar يتراوح قيمة الخصم به من 3200 إلى 2400 ريال سعودي وهو يتوقف على إصدار المعالج بين 2020 إلى 2018.

وفي المعالج Macbook Pro Retina أيضًا تختلف قيمة الخصم وفقًا لتاريخ الإصدار من 2020 إلى 2018 وهي تبدأ من 2400 إلى 2000 ريال سعودي.

أما عن إصدارات Macbook Pro 2015 و2016 و2017 يكون الخصم موحد 1700 ريال سعودي.

المعالج Macbook Air يبدأ الخصم به من 2150 إلى 1650 ريال سعودي وفقًا على تاريخ الإصدار من 2018 إلى 2020.

اللابتوب بدرجة ب

يمكن استبدال اللابتوب بدرجة ب بجميع أنواع المعالجات بها بقيمة خصم 400 ريال سعودي.

شروط عروض مكتبة جرير لاستبدال أجهزة لابتوب

للحصول على العرض من مكتبة جرير في استبدال أجهزة لابتوب يجب الالتزام ببعض الشروط التي أوضحها الموقع، وهي: