شوف عروض BYD المملكة العربية السعودية

استمتع الآن بصيف مميز مع أقوى عروض BYD المملكة العربية السعودية واحصل على سيارة احلامك بأقل سعر موجود في السوق مع توفير الكثير من المزايا مثل الصيانة الدورية وضمان لمدة 5 سنوات كحد أقصى مع توفير خدمة المساعدة على الطريق بالإضافة إلى توفير سعر خاص لعملاء الشراء النقدي لا تفوت عليك الفرصة وكن واحدًا من مئات الفائزين بسيارات حديثة وبأسعار رائعة.

أقوى خصومات وعروض BYD المملكة العربية السعودية

استمتع الآن بسيارة احلامك SONGMAX Comfort 2020.

متوفرة باللون الأزرق.

ضمان لمدة 5 سنوات.

كما نوفر خدمة الصيانة المجانية لمدة عام كامل.

سعر خاص لعملاء الدفع النقدي.

كما نقدم خدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات.

احصل الآن على السيارة بأقل قسط شهري يبدأ من 1,197 ريال سعودي مع تمويل البنك الأهلي السعودي.

تطبق الشروط والأحكام.

سيارة F3 Comfort 2022 الاقتصادية.

متوفرة باللون الأبيض.

احصل الآن على السيارة بأقل قسط شهري يبدأ من 594 ريال سعودي مع تمويل البنك الأهلي السعودي.

كما نقدم خدمة الصيانة المجانية لمدة عام كامل.

بالإضافة إلى خدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات.

لا تفوت فرصة السعر المميز والخاص لعملاء الدفع النقدي.

تطبق الشروط والأحكام.

أقوى العروض الصيفية BYD المملكة العربية السعودية

لأننا دائمًا نبحث عن راحة عملائنا قمنا بمد العرض على سيارة كين برو 2021.

قسط شهري يبدأ من 1,180 ريال سعودي.

متوفرة باللون الأحمر الداكن.

كما نوفر لكم ميزة الحصول على السيارة بدون دفعة أولى.

تطبق الشروط والأحكام.

كما نوفر ضمان لمدة 5 سنوات.

مع خدمة صيانة مجانية لمدة عام كامل.

قمنا بمد العرض على سيارة TANG 2021.