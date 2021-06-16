شوف أسعار أرضيات الأيبوكسي في السعودية اليوم

سوف نتحدث في هذا المقال عن أسعار أرضيات الأيبوكسي في السعودية والتي أصبح لها انتشارًا واسعًا في كثير من المنازل وتحديدًا منازل التصميم المودرن وغرف الأطفال والنوم والحمامات لما تضيفه من لمسات جذابة ومختلفة وأجواء طبيعية في المكان بألوان وأشكال زاهية ومن المتوقع أن يتم تركيبها بشكل أكبر الفترة القادمة وذلك لفاعليتها في معالجة الشروخ ومقاومة الخدش وقابلية الالتصاق بشكل قوي.

تعرف على أسعار أرضيات الأيبوكسي في السعودية

قبل أن نتعرف على الأسعار عليك أن تعرف بأن هناك نوعين من طلاء الأيبوكسي وعلى هذا الأساس يختلف السعر فالنوع الأول يتميز بالشكل السادة أو العادي بدون أشكال أو رسومات بارزة.

كما يوجد نوع آخر وهو الأكثر طلبًا وانتشارًا وهو طلاء الأيبوكسي ثلاثي الأبعاد المتوفر بأشكال عصرية وحديثة مما يوحي للشخص وكأنه داخل أجواء طبيعية.

يتم طلاء الأيبوكسي بواسطة كلاً من:

الرولات الصلبة

كما يمكن أيضًا باستخدام الفرشاة

المسدس الهوائي

أسعار أرضيات الأيبوكسي اليوم

ايبوكسي بي سي لحام بارد 1 أونصة أمريكي بسعر 75.00 ريال سعودي.

كما يوجد ايبوكسي ديفكون لحام بارد 14 مل بسعر 58.99 ريال سعودي.

ايبوكسي لاصق صلب FEVICOL بسعر 20.00 ريال سعودي.

كما يتوفر ايبوكسي لاصق سريع صناعة اندونيسي بسعر 17.00 ريال سعودي.

ايبوكسي بي سي لحام بارد شفاف ضد الماء 1 اونصة بسعر 58.99 ريال سعودي.

ايبوكسي بي سي كلير 7 لحام بارد قوي 2 اونصة بسعر 47.00 ريال سعودي.

كما يتوفر ايبوكسي بي سي 11 لحام بارد عبوتين معًا 1 باوند بسعر 129.00 ريال سعودي.

ايبوكسي لحام بارد عبوتين يتم خلطهم معًا 0.5 باوند بسعر 95.00 ريال سعودي.

كما يتوفر ايبوكسي ستيل من ابرو الامريكية بسعر 17.58 ريال سعودي.

ايبوكسي فيتال فيكس رابيد ستيل بأشكال طبيعية حسب الرغبة والاختيار بسعر 27.00 ريال سعودي.

أسعار جالون الأيبوكسي في السعودية