نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض تويوتا على سيارات 2021 تقسيط بسعر الكاش في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن عروض تويوتا على سيارات 2021 التي يسعى الكثير من الشركات والهيئات العمل على توفيرها.

كما أن هناك بعض البنوك التي تعمل على ذلك مثل بنك الراجحي.

حيث أن هذه المؤسسات تعمل على توفير نظام تقسيط دون الحاجة إلى دفع دفعة أولى لتكون مُقدم لسيارة من تويوتا.

وهو ما سنوضحه خاصة من عبد اللطيف جميل للسيارات وأيضًا بنك الراجحي.

عروض تويوتا على سيارات 2021

أصبح هناك عروض مقدمة لمواطني المملكة العربية السعودية من أجل حصولهم على سيارات من تويوتا مع اختلاف فئاتها.

على أن يكون هناك عروض متنوعة للتقسيط يمكن الاختيار من بينها.

حيث نجد أن عروض التقسيط هذه تكون بسعر الكاش في عام 2021.

العروض من عبد اللطيف جميل للسيارات

أعنت شركة عبد اللطيف جميل للسيارات عن تقديم عروض على سيارات تويوتا 2021.

حيث أوضح أن هناك عرض تقسيط على تويوتا يارس للحصول عليها بسعر 49 ألف ريال سعودي، مع إمكانية تقسيط ليكون قيمة السداد 927 ريال سعودي فقط.

أما عن السيارة راش يكون سعر الحصول عليها هو 62 ألف ريال سعودي، على أن تكون قيمة التقسيط بها هي 1166 ريال سعودي.

ولأن تويوتا كورولا الأشهر بين سيارات تويوتا يصل سعرها إلى 64 ألف ريال سعودي، على أن تكون قيمة القسط بها 1178 ريال سعودي.

عروض تويوتا على سيارات 2021 من الراجحي

بنك الراجحي يعمل على تقديم عروض تمويل على السيارات بشكل عام، إلا أنه خصص عروض على سيارات تويوتا لعام 2021 بالتحديد ليكون لها نظام تأجير تمويلي.

ويكون مميزات هذا النظام هي:

يمكن الحصول على السيارة دون الحاجة إلى سداد دفعة أولى، ولا يوجد هامش ربح.

كما لا يوجد رسوم إدارية تحتاج إلى دفعها عند التقديم على العرض، وتصل مدة السداد إلى ستين شهر.

لتكون قيمة القسط في بنك الراجحي على السيارة تويوتا كرولا هي 920 ريال سعودي على أن تكون مدة التأجير 5 سنوات.

وتصل قيمة التمويل إلى 72 ألف ريال سعودي.

كذلك تويوتا يارس لها نفس المميزات ولكن تكون قيمة القسط 689 ريال سعودي.

مجموع مبلغ التمويل لهذه السيارة هو 53 ألف ريال سعودي.