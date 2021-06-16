شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم يصل ل 60% لمدة 6 أيام تسوق الآن

عروض اكسترا الأسبوعية في السعودية 2021م، إذا كنت ترغب عزيزي القارئ في شراء أكسسوارات الجوالات أو أنواع التابلت المختلفة أو شراء هواتف من نوع نوكيا أو هواوي أو سامسونج أو أيفون فيمكنك الذهاب إلى متجر اكسترا شراء كل ما ترغب به وبأسعار رخيصة جداً مقارنة مع باقي المتاجر الأخرى، وإليكم في السطور القادمة أفضل عروض متجر اكسترا 2021م.

عروض اكسترا الأسبوعية

يمكنك الحصول على كافة الخصومات التي تقدمها متجر اكسترا من خلال الموقع الرسمي أو زيارة أقرب فرع لك داخل المملكة العربية السعودية مع اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا كما يمكنك قراءه العروض التي تقدما اكسترا من خلال السطور القليلة القادمة.

خصومات اكسترا في السعودية:

خصومات اكسترا بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي 20 ألترا، 5 جي بسعة حجم “512 جيجا بايت” باللون البرونزي إلى 4099 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5499 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا وصل سعر هاتف سامسونج نوت 20 ألترا، 5 جي بسعة حجم “256 جيجا بايت” باللون الأسود إلى 3699 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5149 ريال سعودي.

هاتف سامسونج نوت 20، 5 جي بسعة حجم “256 جيجا بايت” باللون البرونزي وصل سعره إلى 2899 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3999 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم هاتف سامسونج جالكسي أس 20 أف إي الجيل الخامس بسعة حجم “128 جيجا بايت” باللون الأزرق وصل سعره إلى 2250 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2999 ريال سعودي.

وصل سعر هاتف ابل أيفون 12 بسعة حجم “128 جيجا بايت” باللون الأزرق إلى 3799 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4049 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا السعودية