طريقة تنظيف البقع من الكنب بسهولة في ثواني ضعيها فقط ربع ساعه بدون حك

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بقع الكنب من أكثر المشاكل التي تواجه ربة منزل بالأخص السيدات التي لديها أطفال في سن الصغر، ولذلك أصبح العديد يبحث عن طريقة للتخلص من بقع الكنب وفي الآتي سنذكر لكم أفضل الطرق للتخلص من بقع الكنب.
تنظيف البقع من الكنب ذات أقمشة جلدية
من أجل إزالة البقع الكنب ذات أقمشة جلدية عليكم بخلط 1/4 كوب من الخل مع 1/2 كوب من زيت الزيتون من ثم وضع الخليط في زجاجة ويرش على المنطقة المصابة بالبقعة وفركها جيداً باستخدام قطعة من القماش، كما يوجد طريقة أخرى من خلالها يمكنكم التخلص من البقع وهي:
- مسح الأتربة والغبار من على الكنب باستخدام قطعة من القماش من أجل إزالة الأوساخ العالقة به.
- تنظيف جلد الكنب باستخدام قطعة من القماش ويفضل أن تكون رطبة، وبعد ذلك يضاف إليها كمية من الصابون السائل.
- ترطب الكنبة باستخدام قطعة القماش السابقة ولكن يجب ترطيبها بكل لطف.
- وفي النهاية يلمع جلد الكنب جيداً بقطعة القماش الجافة، وعليكم بتجنب استخدام الماء.
طريقة تنظيف الكنب
تنظيف البقع من الكنب ذات الأقمشة المنجدة
- من أجل التخلص من بقع الكنب ذات الأقمشة المنجدة يمكنكم مزج 1/4 كوب من الخل مع 3/4 كوب من الماء الدافئ مع ملعقة من سائل الصابون ووضعه في وعاء من ثم رشه على المنطقة المصابة بالبقعة وفركه جيداً باستخدام قطعة من القماش.
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