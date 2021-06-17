نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في حساب البلاد نت لعملاء بنك البلاد في المقال التالي

بعد إنشاء حساب في بنك البلاد يفضل أن تشترك في خدمة البلاد نت حتى تستطيع متابعة كل تفاصيل حسابك بسهولة وتقديم طلب لاستخراج بطاقة ال ATM وغيرها من الخدمات التي يقدمها بنك البلاد لعملائه. خطوات التسجيل في البلاد نت بعد فتح الحساب سوف تصلك رسالة على جوالك بها رابط التسجيل بالبلاد نت.

قم بالضغط على الرابط وستظهر أمامك شاشة بها عدة أيقونات، فقم بالضغط على خيار ” سجل في البلاد نت” من أعلى يمين الشاشة.

أدخل رقم هويتك وتاريخ ميلادك ورقم جوالك، ثم اضغط استمرار.

سيصلك رسالة على الهاتف بها رمز تفعيل، ادخله، ثم اضغط متابعة.

رقم التعريف الشخصي للأمان ، هو الرقم الذي أنشأته عند إنشاء حسابك وهو مكون من 4 أرقام، أدخله في الخانة المطلوبة ، ثم استمرار.

في القائمة التالية أدخل اسم المستخدم (هذا الاسم لا يمكن تغييره لذلك يجب أن تختاره بعناية- يجب أن يتكون اسم المستخدم من 8-14 حرف ولا تكرر أي حرف أكثر من مرتين).

ورقم سري لحسابك على البلاد نت (يجب أن تتكون كلمة المرور من 8-14 حرف و يجب أن تتكون من مزيج من الحروف الكبيرة والصغيرة والأرقام الإنجليزية).

اختر أسئلة الأمان واجب عليها.

قم بإدخال الايميل مرة أخرى .

ادخل كلمة السر ، ثم حدد سؤال الأمان الأول، ثم سؤال الأمان الثاني، ثم اضغط استمرار.

في النافذة التالية ستظهر بياناتك المسجلة، فاضغط على “تأكيد” للاستمرار وسوف تظهر أمامك تهنئة بالتسجيل.

فاضغط على زر تسجيل الدخول للاستمرار (استخدم اسم المستخدم وكلمة السر التي أنشأتهم ) وستصلك رسالة نصية على جوالك لتنشيط الحساب، فادخل الرمز الذي وصلك على الجوال في الخانة المخصصة لذلك ، وبذلك يمكنك استخدام خدمة البلاد نت. الوسوم عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في حساب البلاد نت لعملاء بنك البلاد - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة التسجيل في حساب البلاد نت لعملاء بنك البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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