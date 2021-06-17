شوف عروض العثيم اليوم خصومات تصل ل 50 % أقوى عروض السعودية

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عروض العثيم الأسبوعية في المملكة العربية السعودية، يقدم متجر العثيم في المملكة العربية السعودية الكثير من العروض المختلفة على المنتجات الغذائية والتي منها اللحوم والدواجن والألبان كحليب المراعي وبالتالي يقدم عروضاً أيضاً على الزيوت مثل زيت عافية دوار الشمس، وليس هذا فقط بل أنه يقدم عروضا على الفواكه والخضروات الطازجة. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم في المملكة العربية السعودية: تخفيضات العثيم وصل سعر لحم عجل بلدي بدون عظم إلى ٤٤.٩٥ ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم وصل سعر الموز إلى ٣.٧٥ ريال سعودي.

تنزيلات العثيم سعر سكر الأسرة وصل إلى ٢٢.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٣٥.٥٠ ريال سعودى.

أرز الشعلان مزة ١٠ كجم وصل سعره إلى ٥٨.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٧٧.٩٥ ريال .

جبن المراعي طعم قشطه وصل سعره إلى ٢٣.٩٤ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٤٣.٩٥ ريال سعودي.

تونة حدائق كاليفورنيا خفيف وصل سعره إلى ٩.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٢٠.٢٥ ريال سعودي.

لحم غنم سواكني بالعظم وصل سعرها إلى ٤٩.٩٥ ريال سعودي. تخفيضات العثيم اليوم تنزيلات العثيم على لحم غنم روماني بالعظم وصل سعره إلى ٤٥.٩٥ ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم لحم عجل بلدي بالعظم وصل سعره إلى ٣٤.٩٥ ريال سعودي.

خصومات العثيم لحم حاشي طازج بدون عظم وصل سعرها إلى ٣٧.٩٥ ريال سعودي.

تنزيلات العثيم لحم حاشي بالعظم وصل سعره إلى ٢٧.٩٥ ريال سعودي.

وصل سعر لحم عجل باكستاني بالعظم إلى ٢٨.٩٥ ريال سعودي.

كبده دجاج التنمية طازج وصل سعرها إلى ٣.٥٠ ريال سعودي.

دجاج التنمية طازج وصل سعرها إلى ١٣.٩٥ ريال سعودي.

وصل سعر مانجو جيزاني إلى ٥.٩٥ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم خصومات تصل ل 50 % أقوى عروض السعودية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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