شوف عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات تصل ل 45% لمدة 4 أيام

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عروض مكتبة جرير وأفضل الخصومات المقدمة منها، مكتبة جرير من المتاجر التي اكتسبت شعبية كبيرة جدا في أرض المملكة العربية السعودية منذ وقت إنشائها، حيث أن المكتبة متخصصة في بيع الهواتف الذكية وبأرخص سعر مقارنة مع باقي المتاجر الأخرى أي أن عروض المكتبة من الممكن أن تصل إلى 50% على أنواع الهواتف المختلفة مثل هاتف سامسونج موتورولا وغير ذلك، وإليكم في السطور القادمة أفضل عروض مكتبة جرير. عروض جرير خصومات مكتبة جرير في السعودية: تخفيضات جرير لو جامز، لجيون فون دول بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأحمر وصل سعره داخل مكتبة جرير إلى 3799 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3999 ريال سعودي.

خصومات جرير اليوم وصل سعر هاتف هواوي بي 40 بلس بسعة حجم “512 جيجابايت” باللون الأبيض وصل سعره إلى 4319 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4799 ريال سعودي.

هاتف هواوي ميت 40 برو بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الفضي وصل سعره إلى 3699 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4099 ريال سعودي.

بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي اس 20 إف آي بسعة حجم “128 جيجابايت” إلى 2149 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2999 ريال سعودي. تخفيضات جرير السعودية تنزيلات جرير اليوم على هاتف هواوي بي 40 برو بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الفضي وصل سعره إلى 2999 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3029 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم هاتف تيلو جامو لجيون فون دول بسعة حجم “512 جيجابايت” باللون الأزرق وصل سعره داخل مكتبة جرير إلى 3799 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 3999 ريال سعودي.

بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي اس 20 بسعة حجم ‘128 جيجابايت” باللون النعناعي إلى 2149 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات تصل ل 45% لمدة 4 أيام - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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