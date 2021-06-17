نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم برد صيفك بأقوى تخفيضات أسواق العثيم othaim markets في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم أقوى العروض وتوفير أكبر في أسواق العثيم othaim markets، حيث يوجد مجموعة من المنتجات الغذائية والأجهزة المنزلية ومستلزمات المنزل بأسعار لا مثيل لها، وذلك تحت شعار “برد صيفك” بأقوى عروض العثيم المستمرة لفترة محدودة حتى يوم الثلاثاء 22 يونيو 2021 الموافق 12 ذو القعدة 1442هـ في جميع فروع أسواق العثيم السعودية.

عروض العثيم

كل ما تحتاجونه للاستعداد لفصل الصيف تجدونه في عروض العثيم التي اطلقتها تحت شعار “برد صيفك”، سواء كان ذلك أجهزة مثل المرواح والمكيفات التي تجعل الهواء بارد، مما يُساعد على النوم وعدم الأرق بسبب الأجواء الحارة في الصيف، أو برادات المياه التي تُبرد المياه بكفاءة، وتتميز بميزة إضافية وهى تسخين المياه أيضًا، وتستكمل أسواق العثيم عروضها المذهلة وتقدم لكم حافظات المياه والثلج وكذلك المسابح، ونوضح لكم التخفيضات بالتفصيل فيما يلي.

مكيف صحراوي من دوتس بسعر 299 ريال سعودي.

براد مياه بارد وحار من ارو بسعر 299 ريال سعودي.

حافظة ثلج سعة 12 لتر من كوزموبلاست، بسعر 59.95 ريال سعودي.

مسبح بيست واي مقاس 25×102 سم، بسعر 29 ريال سعودي.

أسواق العثيم othaim markets

استفيدوا من عروض العثيم الأسبوعية على فواكه الصيف اللذيذة، الغنية بالفوائد لجسم الإنسان وخاصةً الفواكه الطازجة، وإلى جانب فوائدها فإنه يتم تناول أنواع محددة من الفواكه بين الوجبات الأساسية، كوجبات صغيرة للشعور بالشبع بدلًا من تناول الأطعمة المليئة بالدهون أثناء إتباع حمية غذائية، كما يُمكنكم تحضير مشروبات منعشة وعصائر طبيعية باستخدام الفواكه.

1 كجم من المانجو الجيزاني بسعر 6.95 ريال سعودي.

علبة خوخ سكري بسعر 6.50 ريال سعودي.

1 كجم برتقال للعصير بسعر 2.95 ريال سعودي.

عبوة افوكادو من داري، وزن 454 جرام، بسعر 19.95 ريال سعودي بدلًا من 27.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية

نجد في تخفيضات أسواق العثيم السعودية المكسرات بأنواعها ومن أهمها عين جمل، وهو مفيد للغاية بالنسبة للقلب، بالإضافة إلى كونه سناكس صحي، مشبع، ويرفع معدل حرق السعرات الحرارية في الجسم، ونجد الفشار الذي يُساعد على الإحساس بالشبع، ويتميز بقلة السعرات الحرارية به وخاصةً إذا تم تحضيره بالقليل من الزيت أو بدون زيت، وكل ذلك وأكثر في تخفيضات أسواق العثيم.