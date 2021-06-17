نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية على اللحوم والدجاج والأسماك من هايبر بنده ماركت Hyper Panda في اسواق بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز مجموعة محلات بنده بانتشارها حيث تغطي معظم مدن دول الخليج، وكذلك الدول العربية الأخرى، كما تقدم دائماً أفضل التنزيلات، والتخفيضات على جميع المنتجات، فبذلك تعد عروض بنده الأسبوعية من أميز العروض في دول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية، وفيما يلي سوف نقدم لكم أحدث هذه العروض.

عروض بنده الأسبوعية

وكما وضحنا لكم من قبل أن سلسلة محلات بنده كأكبر سلسلة محلات بيع بالتجزئة في العالم العربي، وإضافة لذلك فهي تقدم العديد من التنزيلات المميزة، ومنها: تنزيلا على لحوم بنده كما هو موضح بالأسفل، وتفصيلا: عرض على مكعبات اللحم البرازيلي الممتاز قليل الشحم، وكذلك عرض على اللحم المفروم البقري البرازيلى الطازج قليل الشحم، وكذلك عرض على البرجر البرازيلي، وعلى الروستو البقري من البرازيل، وكذلك على الكفتة البقري البرازيلي، وعرض مميز على نقائق اللحم البرازيلي.

تخفيضات على دجاج بنده

كما يوجد أيضا في عروض بندة الأسبوعية تخفيضات مميزة على الدجاج، ومنها: تخفيضات على أرجل الدجاج الكاملة الطازجة من الوطنية، وكذلك تنزيلات على سيقان الدجاج الطازجة من بنده، وعلى أفخاد الدجاج الطازجة من الوطنية.

عروضات بندة على الأسماك

عروض مميزة جدا من بنده اليوم، ولمدة أسبوع على السمك القاروص، وكذلك على قطع القارووص المنظفة على السواء، وتخفيضات على فيليه القاروص بالجلد، وكذلك تنزيل مميز على الجمبري المطبوخ بالحجم المتوسط، وكذلك تنزيل على الجمبري بالحجم المتوسط، وكذلك على الجمبري بالحجم الجامبو، وتخفيضات على جميع المنتجات الغذائية من هايبر بنده، وعلى باقي منتجات الصيف كالملابس، وعلى الأجهزة الكهربائية، والتكييفات، والعديد من الحلويات، والسكاكر، والشيبسيهات، وعلي المنتجات الطازجة مثل الفواكه، والخضراوات، وعلى الأرز، والمكرونات، والمياه الغازية، والمياه المعدنية، وألعاب الأطفال، وعلى الأحذية، فتابعونا دائماً.