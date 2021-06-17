شوف عروض جرير جوالات ( أيفون، هواوي ) عروض مكتبة جرير يونيو 2021

عروض جرير جوالات ، دائما مميزة وقوية ويترقبها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية لشراء الهواتف من مكتبة جرير بأسعار مخفضة بعد قيام جرير بعمل عروض عليها، عروض جرير للجوالات 2021 تشمل هواتف ( أيفون، هواوي، سامسونج ) بخصومات تصل إلى 45% وهذه النسبة قد لا تجدها في مكان أخر، لا تقتصر عروض جرير على الهواتف فقط بل يوجد عروض على التليفزيون الذكي والأجهزة الكهربائية وأكسسوارات الهواتف الذكية والكمبيوتر والتابلت، كما يوجد عروض مكتبة جرير على الأدوات المدرسية وألعاب ووسائل تعليم الأطفال وأدوات الرسم والأشغال اليدوية والأدوات المكتبية والكتب ( العربية والإنجليزية ) والساعات الذكية والإلعاب الإلكترونية و تخفيضات جرير جوالات والكثير من الأشياء الأخري التي يحتاج لها المنزل الذكي ، مكتبة جرير هي ليست فقط مكتبة حيث يمكنك التسوق منها عن طريق الأون لاين عن طريق الفيزا وبطاقات الشراء الإلكترونية، أو يمكن أيضا التسوق منها عن طريق الذهاب إلى مقر المكتبة المتواجد في المملكة العربية السعودية .

عروض جرير جوالات ايفون

تتوفر تخفيضات جرير جوالات أيفون بخصومات كبيرة، وهذه هي العروض المقدمة من المكتبة على جوالات أيفون :

جوال أيفون 12 برو ماكس، سعة 512 جيجا بايت، الجيل الخامس، يتوفر الهاتف باللون الفضي والذهبي وأزرق محيطي ولون جرافيتي، بسعر 6499 ريال سعودي .

عروض الجوالات في جرير على جوال جوال أيفون 12 برو ماكس، سعة 256 جيجا بايت، الجيل الخامس، يتوفر الهاتف باللون الفضي والذهبي وأزرق محيطي ولون جرافيتي، بسعر 5399 ريال سعودي .

على جوال جوال أيفون 12 برو ماكس، سعة 256 جيجا بايت، الجيل الخامس، يتوفر الهاتف باللون الفضي والذهبي وأزرق محيطي ولون جرافيتي، بسعر 5399 ريال سعودي . جوال أيفون 12 برو ماكس، سعة 128 جيجا بايت، الجيل الخامس، يتوفر الهاتف باللون الفضي والذهبي وأزرق محيطي ولون جرافيتي، بسعر 4899 ريال سعودي .

عروض جرير جوالات على جوال أيفون 12 برو، سعة 512 جيجا بايت، الجيل الخامس، يتوفر الهاتف باللون الفضي والذهبي وأزرق محيطي ولون جرافيتي، بسعر 5999 ريال سعودي .

على جوال أيفون 12 برو، سعة 512 جيجا بايت، الجيل الخامس، يتوفر الهاتف باللون الفضي والذهبي وأزرق محيطي ولون جرافيتي، بسعر 5999 ريال سعودي . جوال أيفون 12 برو، سعة 256 جيجا بايت، الجيل الخامس، يتوفر الهاتف باللون الفضي والذهبي وأزرق محيطي ولون جرافيتي، بسعر 4899 ريال سعودي .

عروض جوالات جرير على جوال أيفون 12 برو، سعة 128 جيجا بايت، الجيل الخامس، يتوفر الهاتف باللون الفضي والذهبي وأزرق محيطي ولون جرافيتي، بسعر 4499 ريال سعودي .

على جوال أيفون 12 برو، سعة 128 جيجا بايت، الجيل الخامس، يتوفر الهاتف باللون الفضي والذهبي وأزرق محيطي ولون جرافيتي، بسعر 4499 ريال سعودي . جوال أيفون 12، سعة 256 جيجا بايت، الجيل الخامس، يتوفر الهاتف باللون الأسود والأبيض والأزرق، بسعر 4399 ريال سعودي .

جوالات مكتبة جرير جوال أيفون 12، سعة 128 جيجا بايت، الجيل الخامس، يتوفر الهاتف باللون الأسود والأبيض والأزرق والأخضر والأحمر، بسعر 3799 ريال سعودي .

جوال أيفون 12، سعة 128 جيجا بايت، الجيل الخامس، يتوفر الهاتف باللون الأسود والأبيض والأزرق والأخضر والأحمر، بسعر 3799 ريال سعودي . جوال أيفون 12، سعة 64 جيجا بايت، الجيل الخامس، يتوفر الهاتف باللون الأسود والأبيض والأزرق والأخضر والأحمر، بسعر 3499 ريال سعودي .

عروض جرير هواوي

عروض جرير جوالات هواوي دائما مميزة لا تفوت هذه الفرصة وبادر بالشراء الآن .

جوال هواوي بي 40 برو بلس، سعة 512 جيجا بايت، الجيل الخامس، يتوفر الهاتف بلون أبيض سيراميك ولون أسود سيراميك، بسعر 4319 ريال سعودي .

عروض جوالات جرير على جوال هواوي ميت 40 برو، سعة 256 جيجا بايت، الجيل الخامس، يتوفر الهاتف بلون أسود ولون فضي، بسعر 3699 ريال سعودي .

على جوال هواوي ميت 40 برو، سعة 256 جيجا بايت، الجيل الخامس، يتوفر الهاتف بلون أسود ولون فضي، بسعر 3699 ريال سعودي . هواوي نوفا 7، سعة 256 جيجا بايت، الجيل الخامس، يتوفر الهاتف بلون أرجواني صيفي ولون فضي سبيس، بسعر 1649 ريال سعودي .

عروض جوالات مكتبة جرير هواوي نوفا 7 اس اي، الجيل الخامس، يتوفر الهاتف بلون أرجواني صيفي ولون أخضر كراش، بسعر 1349 ريال سعودي .

هواوي نوفا 7 اس اي، الجيل الخامس، يتوفر الهاتف بلون أرجواني صيفي ولون أخضر كراش، بسعر 1349 ريال سعودي . جوال هواوي نوفا 7 اي، سعة 128 جيجا بايت، الجيل الرابع، يتوفر الهاتف بلون أسود منتصف الليل ولون زهري ساكورا ولون أخضر كراش، بسعر 899 ريال سعودي .

وهذه هي كانت عروض جرير جوالات أيفون وهواوي بخصومات كبيرة، أنتهز هذه الفرصة وبادر بالشراء الآن للاستفادة من هذه العروض الجبارة فدائما عروض مكتبة جرير على الجوالات مميزة وضخمة .