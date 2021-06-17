شوف أقوى عروض بنده الصيفية على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية

عروض بنده لهذا الأسبوع تحطم الأسعار تحطيماً بمناسبة عروض الصيف على جميع مستلزمات المنزل العصري من سلع غذائية ومنتجات استهلاكية وأيضاً الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والإلكترونية وغيرها العديد من المنتجات التي لا غنى عنها في كل بيت بأفضل الخامات والماركات وأوفر الأسعار، كما أنها توفر إمكانية التسوق أون لاين من خلال الموقع الرسمي لها أو من خلال تطبيق بنده كليك، كما توفر خدمة التوصيل إلى المنازل، كما تتيح جميع العروض من خلال فروعها المنتشرة حول المملكة العربية السعودية والتي تمتد من 6 ذو القعدة وحتى 13 من ذو القعدة أو حتى نفاذ الكمية فبادروا بالذهاب إلى أقرب فرع لديكم واغتنام الفرصة.

عروض بنده على السلع الغذائية والتموينية:

السلع الغذائية والتموينية من المنتجات الأساسية التي لا غنى عنها في كل بيت ولذلك فإن مجموعة أسواق بنده هايبر بنده دائماً تعمل على توفير هذه السلع بكميات وفيرة وعروض وتخفيضات حقيقة من أجل تحقيق المعادلة التي تسعى إليها دائما وهي شعارها الدائم طازج يا بلاش وإليكم أهم وأقوى العروض في هذا القسم كما يلي؛

عرض 2 دستة مياه نستلة سعة ٣٣٠ مل بسعر 7.95 ريال سعودي بدلاً من 13 ريال.

عبوة زيت دوار الشمس شروق سعة 3 لتر بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 25.95 ريال.

عرض 1+1 من طحينة فاخرة حلواني وزن 500 جرام بسعر 23.95 ريال سعودي بدلاً من 47.90 ريال.

حيث أن الجبن والمخللات تعد من الأطباق الرئيسية في وجبتي الإفطار والعشاء بالإضافة إلى غيرهم من الأطعمة مثل المرتديلا والحلاوة الطحينية والمربى والسلطات المتنوعة، ولذلك فإن بندة تقدم مجموعة متنوعة من العروض على الجبن ومنتجات الثلاجة ومن أهمها التالي؛

خليط زبدة غير مملحة بسعر 7.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 17.25 ريال.

جبنة شيدر أبيض أو أحمر كيريجولد بسعر 48.95 ريال سعودي بدلاً من 65.75 ريال للكيلو.

حلاوة طحينية سادة الجميل بسعر 12.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 21.95 ريال.

عروض اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك:

تعد اللحوم الحمراء والبيضاء هي المصدر الرئيسي لعنصر البروتين الذي يحتاج إليه الجسم لتجديد نشاطه والحفاظ على حيويته، كما أنها من العناصر الأساسية التي يحتا إليها الإنسان، وغير أنها من الوجبات المحببة إلى جميع أفراد الأسرة فكل أم تتفنن في صنع أشهى الأصناف والطواجن التي تعتمد على البروتينات مثل صينية المكرونة بالفراخ وغيرها العديد من الأصناف للحفاظ على صحة أسرهم، ومن أهم العروض ما يلي؛