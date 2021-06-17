نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية وأقوي الخصومات والعروض في هايبر بنده Hyper Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم لكم سلسلة هايبر بنده السعودية عروض بنده الأسبوعية التي تتميز بخصوماتها العالية والمميزة للغاية، وبدأت عروض بنده يوم 16 يونيو وتستمر حتى 22 يونيو، وتشمل تلك التخفيضات تخفيضات على اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك وبعض الأجهزة الكهربائية.

عروض بنده الأسبوعية

تقدم لكم عروض بنده الأسبوعية تخفيضات مميزة على المواد الاستهلاكية حيث تقدم عرض على زيت دوار الشمس 3 لتر عافية بسعر 21.95 ريال بدلا من 41.95 ريال، ويوجد أيضا أرز سيلا بسمتي الوليمة بوزن 10 كيلو بسعر 53.95 ريال بدلا من 82.95 ريال، ويوجد عرض على الأسماك حيث يوجد سمك بلطي بسعر 16.95 ريال للكيلو وسمك سلمون نرويجي صغير بسعر 39.95 ريال للكيلو، ويوجد سمك شعور كبير بسعر 17.95 ريال للكيلو، ويوجد أيضا عروض على اللحوم الحمراء حيث يوجد لحم جمل بدون عظم بسعر 29.95 ريال للكيلو وقطع جمل بالعظم بسعر 22.95 ريال للكيلو ويوجد خروف رفيدي كامل بسعر 699.95 ريال والخروف يزن بين 11 و15 كيلو.

عروض بنده اليوم

تتضمن عروض بنده اليوم تخفيضات على منتجات الألبان، حيث يوجد حليب طويل الأجل 12 لتر كامل أو قليل أو خالي الدسم بسعر 32.95 ريال بدلا من 44.95 ريال، ويوجد حليب مبخر بوني 170 جرام بسعر 9.95 ريال بدلا من 21 ريال، ويوجد قشطة نستله 170 جرام بسعر 9.95 ريال بدلا من 22 ريال، ويوجد جبنة كريم أو شيدر قابلة للدهن نادك 1 كيلو بسعر 14.95 ريال فقط، ويوجد لبنه بينار وزن 500 جرام بسعر 8.95 ريال بدلا من 22.95 ريال

هايبر بنده السعودية

هايبر بنده السعودية يقدم لكم العديد من العروض المميزة على المنظفات، حيث يقدم مطهر ديتول 1 لتر بسعر 22.5 ريال، ويوجد سائل غسيل الصحون مضاد للبكتريا بوزن 750 مللي بسعر 6.95 ريال بدلا من 11.95 ريال، ويوجد سائل مبيض كلوركس بوزن 5.30 لتر بسعر 15.25 ريال بدلا من 19.25 ريال، ويوجد منعم الأقمشة سوبلين مركز بوزن 1.3 لتر بسعر 18.95 بدلا من 32.95 ريال ويوجد مسحوق غسيل مركز أومو بوزن 5 كيلو بسعر 25.95 ريال بدلا من 40.95 ريال، ويوجد عروض على بعض الأجهزة الكهربائية مثل مكنسة كهربائية كليك أون 1600 واط بسعة 18 لتر بسعر 139 ريال بدلا من 269 ريال، والمزيد من العروض التي تجدونها في الصور التالية.

وبهذا نكون قد انتهينا من معرفة عروض بنده الأسبوعية الممتدة حتى 22 يونيو.