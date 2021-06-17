نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية في السعودية اليوم ولفترة محدودة في هايبر بنده Hyper Panda offers في المقال التالي

عمر شويل - جدة تميزت عروض بنده لهذا الأسبوع بقوتها، حيث تميزت منذ بدايتها بالقوة، ولكن هذا الأسبوع نزلت العروض بخصم عالي جدا يصل إلى حوالي 50% على لحوم بنده، واسماك بندة، ومنتجات الألبان، والأجبان، وعلى الكثير من المنتجات الأخرى في جميع فروع بندة بالسعودية في جميع مدنها، وكذلك في دول عربية كثيرة، وخصوصاً دول الخليج.

عروض هايبر بنده اليوم

تميزت جدا عروض هايبر بندة لهذا الأسبوع من خلال مجلة بنده الأسبوعية، وخصوصا في بنده الصفحة الرئيسية حيث تنقسم إلى: عروض على جبنة تشيدر كرافت، وكذلك على كيلو سمك الفيليه الأبيض من سيريلا Sirilla، وكذلك عرض على البطاطس المقلية من ديل مونتي، وعلى لقيمات زولابي، وكذا على أيس كريم فليك كادبوري، وعلى الأيس كريم الأوريو Oreo بسكويت ساندويتش، وكذا على سوبر رول من أمريكانا Americana، وكذلك عرض على الخضار المشكلة مع الذرة.

عروض Hyper Panda السعودي

وبالإضافة إلى العروض السابقة نود إضافة بعض العروض الأخرى ومثل: العرض على أكياس البزلاء الخضراء العملاق الأخضر، وكذا على أكواز الذرة من العملاق الأخضر، وعلى أيس كريم هاجيين داز، وأيضاً على دجاج دو Doux، وكذا على جبنة المراعي العلب الشيدر، وكذلك على جبنة المراعي الموتزاريلا المبشورة، وأيضاً خصم مميز جدا على الجبنة الشرائح للبرجر، والساندويتش قليلة الدسم من المراعي.

عروضات هايبر بنده بخصم 40%

وإضافةً للعروض السابقة نستكمل معكم بعض العروض الإضافية على النتجات المقدمة من بنده، ومنها: تخفيضات على شيبس التورتيلا أولد إل باسو old el paso، وكذلك سعر مميز على أصابع الذرة بيوقلز، وعلى تشكيلة كراميل القهوة ذات الطعم المميز بنكهة الشكولاتة، ونكهة الكراميل من fudge بحجم النصف كيلو حجم المناسبات.

تخفيض مميز في بنده اليوم

نتابع عروض هايبر بندة، والتي تقدم: جبنة بالقشطة مربعات المراعي، وعلى الزبدة الطبيعية الغير مملحة من المراعي، وعلى اللبنة الفاخرة كاملة الدسم من المراعى، وعلى كريمة الطبخ والخفق من المراعى، وعلى عصير المراعى اللتر والنصف على جميع الأنواع، وعلى العسل الطبيعي من الزهور البرية المراعى، وغيرها من العروض الممتازة جدا، فتابعونا دائماً.