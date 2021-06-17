نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف كوبونات وعروض جوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جوي هي العروض المقدمة من موقع جوي بشكل حصري، والتي توفر إلى العملاء والمتسوقين الكثير من التكاليف الباهظة عند القيام بعملية الشراء، حيث نجد الخصومات التي تزيد عن 70 %، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على الموضوع بالتفصيل.

الخدمات التي يقدمها موقع جوي

يقدم الموقع العديد من الخدمات إلى المتسوقين وأهمها:

يقدم الهدايا الرائعة التي تعتبر من الأمور الهامة بالأسلوب المختلف.

يوفر فريق متميز من المندوبين يقوموا بتسليم المنتجات التي يتم شراؤها إلى العميل بالشكل الأنيق.

الموقع يدعم الكثير من اللغات وأهمها اللغة الإنجليزية واللغة العربية حتى يسهل على زوار الموقع التعامل.

يمكن فهمه الموقع ببساطة شديدة لأنه يمتلك الواجهة البسيطة، فيمثل أفضل تجربه لي عملية الشراء.

المتجر يعمل على راحة العملاء وأرضاهم فيقدم لهم الكثير من الخدمات المميزة.

وتنوع وسائل الدفع في المتجر سواء كانت عن طريق قسائم الشراء أو البطاقات الائتمانية أو الدفع عند الاستلام.

تخفيضات المميزة على جميع الطلبيات التي يحصل عليها المتسوقين لتوفير الكثير من الأموال.

يقدم العديد من العروض خلال المناسبات المتنوعة مثل أعياد الميلاد وعيد الأم وعيد الحب وغيرها من الأوقات.

كوبونات وعروض جوي

كوبون خصم جوي يصل إلى 10 % فعال على جميع الطلبيات.

كود خصم جوي 10 % فعال على جميع الهدايا التي تتواجد في المتجر.

خدمات التواصل مع متجر جوي

يمكن السادة العملاء أن يتواصلوا مع متجر جوي من خلال العديد من الطرق وأهمها أرقام الهواتف المخصصة للتواصل مع فريق خدمة العملاء لمتجر جويا.

والبريد الإلكتروني الخاص بالمتجر، وصفحات التواصل الاجتماعي للمتجر، الموقع الرسمي للمتجر، وعند التواصل مع المتجر يقوم فريق ممثلي خدمة العملاء بالرد على العميل.

والتعرف على جميع الاستفسارات أو القيام بتلقي الشكاوى، وغيرها من الأمور، ويهتم متجر جوي بأن تكون خدمة العملاء تتم بسرعة وفاعلية كبيرة.

تفعيل خدمة الاستبدال والاسترجاع

يفعل المتجر الاستبدال والاسترجاع لجميع المنتجات التي يتم شراؤها خلال فترة لا تزيد عن 15 يوم، ولكن بشرط أن تكون المنتجات بحالتها السليمة.

وفي نفس العب ومعها جميع الهدايا والملصقات الموجودة مع المنتج، كما أن العميل يمكنه استلام الأموال الخاصة به بنفس الطريقة التي قام من خلالها بعملية الدفع.

سواء الدفع عند الاستلام أو فيزا كارد أو ماستر كارد أو إكسبريس أمريكان إكسبريس أو غيرها .