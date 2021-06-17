نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم خصم من 20 ل 60% أقوى عروض السعودية شهر يونيو في المقال التالي
عروض بنده الأسبوعية، هايبر بنده يوجد له سلسلة فروع في أرجاء المملكة العربية السعودية فيمكنك من خلاله شراء احتياجات منزلك من كافة المستلزمات سواء كانت خاصة بالمأكولات أو المشروبات أو مستلزمات التنظيف أو احتياجات الطفل أو الأجهزة الكهربائية وغير ذلك أيضاً، فكل ما تحتاجون إليه ستجدونه لدينا ولذلك عليكم باتباع قراءة هذا المقال.
عروض بنده الأسبوعية
خصومات بنده في المملكة العربية السعودية قدمت الكثير والكثير لكل عملائها الكرام بأسعار مخفضة على جميع المنتجات خلال شهر يونيو 2021 يمكنك الحصول على كتالوج الأسعار والتخفيضات من خلال زيارة موقع بنده والتي تقدمه لكي تسهل على العملاء الحصول على ما يريدون.
- تخفيضات بنده جبنه حلوم فيكتوريا وصل سعرها إلى 10 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 15.50 ريال سعودي.
- عروض بنده اليوم دجاج دو “1.5 كيلو” وصل سعرها إلى 10 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 15.95 ريال سعودي.
- وصل سعر جبنه مثلثات البقرة الضاحكة 24 قطعة إلى 15 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 23 ريال سعودي.
- دجاج مسحب رويال عادي وصل سعرها إلى 15 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 24.95 ريال سعودي.
- جبنه مربعات كيري وصل سعرها إلى 15 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 19.50 ريال سعودي.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على ميني رولز أمريكانا وصل سعرها إلى 15 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 23.80 ريال سعودي.
- عروض بنده اليوم لبنة حلواني أخوان وصل سعرها إلى 15 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 18.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده لبنة بينار وصل سعرها إلى 10 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 22.95 ريال سعودي.
- كريمة الطبخ أو الخفق وصل سعرها إلى 20 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 36.96 ريال سعودي.
- لبنة تركية داري وصل سعرها إلى 15 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 24.95 ريال سعودي.
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