نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية الاربعاء 16 يونيو أقوى عروض وخصومات هائلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية، نعرض لكم عروض العثيم اليوم 16-6-2021م والموافق 6 ذو القعدة 1442هـ التي تحتوى على باقة متنوعة من منتجات اللحوم، ومنتجات الغذاء، وكذلك المنظفات بأسعار تناسب جميع المواطنين. حيث تقدم سلسة أسواق العثيم الكثير من التخفيضات بشكل دوري، وتشمل تخفيضات العثيم سلسلة متنوعة من أسعار شاشات التلفزيون وكذلك الجوالات المحمولة وكذلك تخفيضات على الأجهزة الكهربائية المنزلية، ومن خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم كافة العروض فتابعونا.

فترة عروض العثيم الأسبوعية

تعتبر عروض العثيم من اقوي العروض التي تقدمها أسواق العثيم على جميع المنتجات والسلع الغذائية ومنتجات النظافة المتوفرة والتي تتناسب مع جميع فئات الشعب المختلفة، وتبدأ العروض من يوم الأربعاء 16-6-2021م إلي يوم الثلاثاء 22 يونيو 2021م.

محتوي عروض العثيم

يوجد داخل العرض الأسبوعي، بسكوت اولكر، عصير رمان طازج، مرتديلا حلواني، وكذلك شاي علب ربيع، كريم كراميل، جوسيان سردين، تمر سوبر، روبيان مطبوخ، كريم دوف، حليب المراعي، خبز محمص، صابون ديتول، وأيضًا موز، برتقال لبناني.

محتوى أخر لعروض العثيم

يحتوي العرض أيضاً علي الخصراوات الطازة الجزر، البندورة، الفلفل الأخضر والأحمر، والكمثري، وبعض اللحوم الطازحة أيضاً موجودة داخل العرض الاسبوعي بالإضافة إلي أرز ابوفهد، ودجاج سدايا، وباقة متنوعة من الجبن، العسل، نشا فوستور، وزيت عافيا، وشاي ليبتون.