شوف عروض بنده اليوم الجمعة 8 ذو القعدة 1442 أقوي التخفيضات الأسبوعية

تقدم بنده وهايبر بنده السعودية عروض متنوعة وخاصة بشكل اسبوعي وتضم هذه العروض العديد من المنتجات الطازجة والمميزة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص. ونوفر لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني أحدث عروض بنده الجديدة التي تضم السلع الغذائية والمنتجات الغذائية.

عروض بنده اليوم

عروض بنده اليوم أقل الاسعار واقوى العروض هي مجلة جديدة توفرها بنده ضمن مجلة عروضها لكي يستطيع الجميع الاستمتاع بها، ويمكن للجميع الاستفادة من هذة العروض ايضا طوال هذا الأسبوع من خلال كافة فروع بنده وهايبر بنده. ضمان أقل سعر من بنده هي نشرة عروض حققت إقبال كبير من جانب الكثير من العملاء لذلك وفرتها بنده للأسبوع الثاني.

عروض بنده السعودية

عروض بنده السعودية تحتوي على الكثير من الأدوات المنزلية العامة مثل قلاية بدون زيت التي تحتاجها الكثير من السيدات في المطبخ. وتوفرها بنده بسعر 139 ريال وهو عرض لن تجده في مكان اخر حيث أن سعرها الاساسي هو 499 ريال. أي خصومات مذهلة تتخطي الـ 95% على القلاية المميزة إمجوي 3 لتر. وتضم العروض بعض المنتجات الغذائية المختلفة مثل المايونيز قودي 946 مل بسعر 7.75 ريال، وجبنة موزاريلا البقرات الثلاث بسعر 19.95 ريال. ومسحوق غسيل مركز أومو بسعر 25.95 ريال.

أحدث عروض بنده

أحدث عروض وتخفيضات بنده وهايبر بنده تحتوي على العديد من انواع الاسماك الطازجة مثل السمك البلطي. الذي يمكنك شراؤه بسعر 16.95 ريال والسلمون النرويجي الذي توفره بنده بسعر 39.95 ريال. والشعور الكبير بسعر 17.95 ريال. وبعض اللحوم الطازجة المتوفرة. هي لحم العجل بدون عظم بسعر 29.95 ريال للكيلو وقطع جمل بالعظم بسعر 22.95 ريال ل 1 كيلو. والكثير من انواع اللحوم الرائعة التي توفرها بنده وهايبر بنده.