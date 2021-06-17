شوف عروض بنده الأقل سعراً حتى 12 ذو القعدة تطبيق سياسة الأقل سعر panda offers

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بالإضافة إلى ما تقدمه عروض بنده من أسعار متميزة وتخفيضات هائلة كل أسبوع. تقدم المجموعة لعملائها تطبيق سياسة الأقل سعراً على بعض المعروضات. حيث يمكن للعميل أن يحصل على 10 أضعاف قيمة المنتج نقداً. في حالة ما إذا واجد أن المنتج يباع في مكان آخر بسعر أقل. وما يدل ذلك إلا على أن هايبر بنده على ثقة تامة بأن ما يعرضه من منتجات أقل سعراً من المنتجات المعروضة في الأسواق الأخرى. وعلى مر السنوات قدمت بنده لعملائها خدمات بيع متميزة ووفرت على آلاف الأسر الكثير من الأموال. الأمر الذي جعلها تتربع على عرش مراكز البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية. عروض بنده الجديدة ضمن سياسة الأقل سعراً احصل على نصف كيلو جرام من الزيتون الأخضر المغربي بالليمون / مشكل/ سيجالو /بالثوم مقابل 6.95 ريال سعودي.

اشتري طبق من بيض الفقيه يحتوي على 30 حبة بسعر 12.5 ريال فقط.

اشتري أرجل/ سيقان/ أفخاذ دجاج التنمية وزن الحبة 450 جرام بسعر 4.5 ريال للحبة. أو مقابل 8.25 ريال لكل 2 حبة.

كيلو من السمك البلطي لعمل أشهى وصفات البلطي المشوي والمقلي بسعر 16.95 ريال. اشتري الآن خروف رفيدي كامل وزن 11 كيلو بسعر 699.95 ريال فقط.

اشتري كيلو من قطع لحم الجمل بالعظم بسعر 22.95 ريال.

احصلي على كيلو من لحم الجمل بدون عظم مقابل 29.95 ريال فقط. ويمكنك منها عمل كفتة الأرز المصرية التي سبق وتحدثنا عن طريقة تحضيرها في مقال سابق. عروض هايبر بنده احصلي على ٤٠٪ زيادة على سائل مبيض كلوركس ٥.٣٠ لتر بسعر ١٥.٢٥ ريال بدلا من ١٩.٢٥ ريال.

مكنسة كهربائية كليك اون ١٦٠٠ وات سعة ١٨ لتر مقابل ١٣٩ ريال بدلا من ٢٤٩ ريال.

اشتري قلاية بدون زيت إمجوي سعة ٣ لتر بسعر ١٣٩ ريال بدلا من ٤٩٩ ريال. اشتري كرتون من دجاج ساديا المجمد بدون أحشاء وزن الحبة ٨٠٠ جرام بسعر ٩٤.٩٥ ريال بدلا من ١٤٣.٩٥ ريال.

٢ حبة من صدور دجاج طرية رويال وزن الحبة كيلو جرام بسعر ٢٠ ريال فقط بدلا ٥٣.٩٠ ريال سعودي.

بانيه الدجاج الحار حلواني وزن كيلو جرام بسعر ٢٧.٩٥ ريال بدلا من ٥٤.٩٥ ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الأقل سعراً حتى 12 ذو القعدة تطبيق سياسة الأقل سعر panda offers - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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