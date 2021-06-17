شوف عروض العثيم اليوم ولمدة 5 أيام تخفيضات تصل ل 60%

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عروض العثيم اليوم في السعودية، العثيم من المتاجر التي يهتم بالذهاب إليها الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية، نظراً لأن العثيم يقدم عروضاً على الكثير من المنتجات الغذائية والتي منها اللحوم والدواجن والخضار والفواكه ومنتجات الألبان والألبان وغير ذلك، وإذا كنت ترغب عزيزي القارئ في تلبية احتياجات منزلك فعليك بالتوجه إلى أقرب فروع العثيم وشراء كل شيء تريده. عروض العثيم اليوم خصومات العثيم في المملكة العربية السعودية: عروض العثيم اليوم قهوة برازيلي وصل سعرها إلى 21.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم قهوة برية عربي وسط، فاتح، غامق وصل سعرها إلى 33.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية بلغ سعر الكاجو السادة إلى 54.95 ريال سعودي.

وصل سعر الفشار الذرة إلى 5.50 ريال سعودي.

فصفص دوار الشمس ليمون وصل سعره إلى 11.95 ريال سعودي.

هيل زينا برطمان وصل سعره إلى 49.95 ريال سعودي.

هيل زدني وصل سعرها إلى 28.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم السعودية تنزيلات العثيم بلغ سعر الفول المجروش الصغير إلى 5.50 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين وصل سعر المكسرات المشكلة إلى 66.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم بلغ سعر الحمص المجروش إلى 7.95 ريال سعودي.

وصل سعر فانيليا الرياض حلويات إلى 6.75 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 9.81 ريال سعودي.

نشا الرياض وصل سعره إلى 10.25 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 13.70 ريال سعودي.

صلصلة طماطم هالي وصل سعره إلى 6.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 9.31 ريال سعودي.

تونة جنتل ابيض فاخر وصل سعرها إلى 9.25 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 14.95 ريال سعودي.

زبدة فول سوداني وصل سعره إلى 5.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 10.25 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم ولمدة 5 أيام تخفيضات تصل ل 60% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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