نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أفضل عروض اكسترا الأسبوعية عروض على كيفك في المقال التالي
أفضل عروض اكسترا اليوم ، تقدم أسواق اكسترا عروض مذهلة على الالكترونيات بجميع أنواعها، وتحتفل بيوم الأب بقسيمة شراء على كل 1000 ريال، قيمتها 100 ريال، يسري العرض على أجهزة الحاسوب، والتلفزيونات، وغيرها من الأجهزة المنزلية، يمكن لعملاء اكسترا الذهاب إلى الفروع المتوفرة في جميع أرجاء المملكة أو من خلال الدخول إلى الموقع الالكتروني وتصفح مابه من عروض والشراء أونلاين.
أفضل عروض اكسترا الأسبوعية عروض على كيفك
الرائع في التسوق من أسواق اكسترا ليس أنها تقدم تشكيلة كبيرة من المنتجات، وبأسعار ترضي العملاء من الفئات المختلفة، بل أيضا تسمح بنظام التقسيط عبر برنامج تسهيل للتمويل، لا يحتاج المقيمون إلى موافقة الكفيل للتقسيط، فترة السداد مرنة جداً، تتم الموافقة فوراً على التقسيط، ويتم التمويل وفقاً للهيئة الشرعية.
عروض اكسترا الأسبوعية
عند شراء أي جهاز ماك سواء كان لاب توب أو حاسوب مكتبي من اكسترا، يسمح بإرجاع الجهاز خلال أسبوع من شرائة في حال حدوث أي مشكلة به العرض على أجهزة ماك التي تعمل بنظام M1، العرض ساري بكل الفروع الموجودة بالمملكة.
عروض اللابتوبات من اكسترا
إذا كنت تملك لاب توب قديم فضلا لا ترمية، أسواق استرا بالتعاون مع جمعية ارتقاء تقدم خصم 500 ريال، عند شراء لاب توب جديد، وتبرعك بجهازك القديم، مهما كانت حالته، وتضمن لك ارتقاء استخدام برنامج Blancco الذي يضمن لك مسح جميع بياناتك وعدم استرجاعها مرة أخري.
- أشتري لاب توب Lenovo يوغا كربون s7 حصريا في معارض اكستر بالسعودية ووفر 650 ريال سعر العرض 4،649 ريال.
- لاب توب لينوفو يوغا c700 وفر 600 ريال سعر العرض 4،499 ريال.
- لاب توب لينوفو يوغا c640 ب 2،799 ريال.
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