نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده السعودية حتى 22 يونيو في المقال التالي

عمر شويل - جدة هايبر بنده ، يقدم لعملائه الكرام أقوى العروض والتخفيضات التي ينتظرها جميع العملاء، فهو يقوم بتقديم أفضل المنتجات لجميع المواطنين بأفضل الأسعار، تحتوي العروض على أفضل الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، هايبر بنده يقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من العروض، فهو يوفر جميع احتياجات الفرد هو وأسرته، ويقدم الكثير من التخفيضات على جميع المنتجات، ويقدم تخفيضات كبيرة وهائلة للصيف، جميع العروض متوفرة في كافة الفروع داخل المملكة العربية السعودية، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع أسواق بنده في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني، العروض سارية من 16 يونيو الموافق 6 ذو القعدة إلى 22 يونيو الموافق 12 ذو القعدة.

تخفيضات الادوات الكهربائية

هايبر بنده ، العروض على المكنسة الكهربائية من كليك أون، فتأتي المكنسة الكهربائية كليك أون بطاقة 1800 واط، وحجمها 21 لتر، وجهدها 240 فولت، تحتوي على العديد من المميزات، نظام ترشيحها متعدد، عجلات سهلة الحركة لأنها تدور في 360 درجة، مؤشر للإشارة عند امتلائها بالغبار، ضجيجها مستواه منخفض، خاصية شفط الغبار بقوة، خزانها معدني، سهلة في التخزين والاستخدام، بسعر 99 ريال بدلاً من 139 ريال.

عروض هايبر بنده

عروض ضخمة على الثلاجة من العلامة التجارية وايت وستن هاوس، فإن هذه الثلاجة أبعادها هي: 54، 84، 59.5 سم، وإجمالي وزن هذه الثلاجة هو 40 كجم، ولونها فضي، ومن مميزاتها، أديفروست، أرفف زجاجية، فئة طاقتها +A، يقدم هايبر بنده أقوى التخفيضات الكبيرة على الثلاجة من العلامة التجارية وايت وستن هاوس، بسعر 479 ريال بدلاً من 599 ريال.

أقوى عروض هايبر بنده

لاب توب من ماركة أسوس، يأتي اللاب توب باللون الأسود الأنيق، بالإضافة إلى احتوائه على خصائص تجعل منه صالح للاستخدام اليومي، ومن مميزاته:

معالج انتل سيليرون.

رامات 2 جيجا.

قطر الشاشة 15.6 بوصة.

الشاشة تقاوم الانعكاس الضوئي.

قرص صلب سعته 500 جيجا.

يقدم هايبر بنده هذا اللاب توب ضمن ترويجه الأسبوعي لهذا الأسبوع، وعليه تخفيض كبير، بسعر 1449 ريال بدلاً من 1649 ريال.

تنزيلات بنده الأسبوعية

جهاز الفرن الكهربائي، فيقدم تخفيض كبير على الفرن الكهربائي من ماركة أي تي سي، ومن مميزات هذا الفرن: