نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بندة الأسبوعية على جميع المنتجات في هايبر بنده Hyper Panda داخل مجلة بنده اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد محلات بنده اليوم من أهم المتاجر العربية في دول الخليج، وخارجها، حيث تنتشر خاصة في السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، وأيضاً في مصر، وخارج الخليج، كما تتميز عروض بنده اليوم خصيصاً بشمولها جميع المنتجات الصيفية، والغير صيفية، وعلى نطاق واسع تشتمل على منتجات غذائية.

عروض بنده اليوم

يتوفر لدى متجر بندة العديد من العروض على المنتجات الغذائية المستخدمة يومياً، ومنها: عرض مميز على جميع أنواع مكرونة قودي، ومنها مكرونة قودي أشكال المرح للأطفال، وكذلك باقي أنواعها، كما تجدون داخل المتجرالشعرية المقلية سريعة التحضير من إندومي indomie بسعر مميز جداً على الحجم الصغير والكبير، وعرض على الشعرية المقلية من ماجي Magi، وعلى زيت دوار الشمس من نور Nour، وكذلك على زيت الكانولا من أولايت Olite، وعلى زيت الزيتون البكر المعصور عالبارد من ماركة عافية Afia.

عروض بنده وهايبر بنده اليوم

عروضنا مازالت مستمرة، وإليكم البقية: عرض مميز على باقي أنواع قودي باستا مثل: لازانيا قودي، ومكرونة قواقع من قودي، وعلى حجم الخمسة كيلو من سكر الأسرة الأبيض، وعروض على الأحجام المختلفة من السكر الخام الطبيعي Suger in the raw، وعلى مكرونة قودي من كريشنز creations، وأيضاً على علكة مينتوس الخالية من السكر Sugerless، وعلى حلوى بينكس تشوبا تشيبس، وكذا على كيك بارني Barni بالحليب والشكولاتة، والحجم الكبير من بسكويت ريتز Ritz، وكذلك على حلوى chopa chips جيلي، وعلى شكولاتة كادبوري ديري ميلك بابلي Cadbury dairy milk bubbly، وعلى Toblerone، وكذلك على بسكويت أوريو الأصلي بحجم 38 جرام.

عناوين ومواعيد عمل Panda

يعمل هايبر بنده في أيام الأسبوع كلها صباحاً ومساءاً، وتنتشر فروعه في جميع مدن المملكة العربية السعودية، وكافة دول الخليج، وغيرها كمصر، وبهذا قد نكون أنهينا بعض عروض بنده اليوم.