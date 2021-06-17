أحدث أنواع السيارات واسمائها وأسعارها 2021

أنواع السيارات واسمائها …تصنف السيارات من المركبات الآلية، وهى تكون من مجموعه أجزاء ميكانيكية، تعمل هذه الأجزاء بصورة مرتبه بحيث تستطيع تحريك هذه الآلة، وتعتبر السيارات من أهم وسائل النقل والأكثر شيوعا في عصرنا الحالي، وتنقسم السيارات إلى أنواع عديدة، منها سيارات الأجرة التي يستقلها العائلات للذهاب إلى مكان ما، ومنها الكبيرة مثل الحافلات التي يستقلها الركاب وهي وسيله نقل عامه منتشرة في جميع البلاد، وكان أول انتشار للسيارات في القرن 19، ولكن يعود فضل انتشار السيارات إلى ( جوزيف نيكولاس كونيو) حيث صنع أول نموذج لسيارة تعمل بمحرك سنه 1769م.

أنواع السيارات واسمائها

تتطور أنواع السيارات واسمائها بصفه عامه على مدار السنين، باختلاف أيضاً المستخدمين واختلاف آرائهم وثقافتهم، مما حتم على مصانع السيارات تصميم وإطلاق العديد من الفئات الجديدة، بأسعار مناسبه لجميع المستخدمين من جميع الفئات لذلك سوف نتحدث هنا أفضل سيارات سعودية لعام 2021 وهى:

هيونداي سوناتا

تتميز بشكلها من حيث القوة حيث أتت بتصميم يلفت الانتباه، والعديد من اللمسات التي تعطي جمالا للسيارة ومن مميزاتها التالي:

حيث يوجد صادمين أمامي وخلفي جديدين، وقاموا أيضاً بتحديث المصابيح الأمامية والشبك الأمامي، لتكون السيارة أكثر رياضة، وتم تزويدها أيضاً بمصابيح تعمل بتقنيه Led,مزوده أيضاً بمرايا كهربائية إلكترونية بنفس لون السيارة، ويوجد إشارة جانبية في حاله تغيير الاتجاه.

أكثر رياضة، وتم تزويدها أيضاً بمصابيح تعمل بتقنيه Led,مزوده أيضاً بمرايا كهربائية إلكترونية بنفس لون السيارة، ويوجد إشارة جانبية في حاله تغيير الاتجاه. السعه اللترية لها 2,5لتر،القوه الحصانيه180حصان، العزم الأقصى للدوران194نيوتن/ متر، نظام الدفع أمامي، يوجد بها 6 سرعات لناقل الحركة أوتوماتيكياً، السرعة القصوى لها 250كم/س .

خزان الوقود61لتر، معدل استهلاك الوقود 13,2كم/س، زمن التسارع من صفر إلى 100كم 9,5ثوانٍ.

يوجد منها خمس فئات الفئة الأولي تقدر 87,600 ريال سعودي، الثانية تقدر 93,650ريال سعودي، الثالثة 100,650، الرابعة تقدر 111,650 ريال سعودي، الخامسة 122,650ريال سعودي.

مواصفات هيونداي سوناتا

هيوندا تاتي بطول الطول 4900مم، العرض1860مم، الارتفاع 1445مم، قاعده العجلات2840مم، مقاس الإطارات 16بوصه و17بوصه 18 بوصه، سعة صندوق السيارة 453لتر.

تاتي بطول الطول 4900مم، العرض1860مم، الارتفاع 1445مم، قاعده العجلات2840مم، مقاس الإطارات 16بوصه و17بوصه 18 بوصه، سعة صندوق السيارة 453لتر. يوجد بها زر مثبت سرعه، بها نظام ملاحه، وأيضا بها مكيف أوتوماتيك، ويوجد بها تحكم كهربائية بالمقاعد، وفتحه سقف، وفتحه مكيف خليه.

يتوافر بها مساحه استشعار المطر، ويوجد بها6 مكبرات صوت، نظام مكابح مانعه للانغلاق من نوعABC ونظام توزيع إلكتروني لقوة الكبحEBd.

أفضل وسائل الأمان منها مساعد فرامل pa كاميرا خلفيه ومستشعرات لمساعده السائق وتحذيره، نظام مستشعر vsm وإغلاق أوتوماتيكي، يوجد ٦ أكياس هوائية، مانع حركه ايموبليزر، توزيع إلكتروني للفرامل، تنبيه النقطة العمياء، نظام ستابيلي تراك.

تويوتا كامري

من أنواع السيارات واسمائها ذات المواصفات المتميزة ولذك يفضل الكثيرين اقتنائها وهي كالتالي:

تراقب ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعه للانغلاق، تقنية دعم المكابح، توزيع إلكتروني للفرامل، مساعد فرامل،٤اكياس هوائية، نظام مساعده في صعود المرتفعات، نظام تحكم في الجر، إمكانية إنزال كرسي السائق، استشعار الاصطفاف، تحكم ديناميكي للثبات، نظام مراقبه الإطارات. السعه اللترية لها 2,5 لترو3,5لتر، القوة الحصانية212حصان و204حصان و297حصان، العزم الأقصى للدوران 243نيوتن/متر، نظام الدفع أمامي، ناقل الحركة الأوتوماتيكي 8سرعات، السرعة القصوى 220كم/ س، خزان الوقود 60 لتر، معدل استهلاك الوقود 14,2كم / لتر، زمن التسارع من صفر إلى ١٠٠كم 6ثوان، تصنف لإثني عشر فئة الفئة الأولى تقدر 83,800ريال سعودي، الثانية 85,900ريال، الثالثة 89,100ريال ، الفئة الرابعة 93,300ريال سعودي، الخامسة 96,000ريال، السادسة 98,400ريال، السابعة 98,600ربال، الثامنة 101,100ريال، التاسعة 108,288 ريال، العاشرة 118,800 ريال، الحادية عشر 119,800 ريال، الثانية عشر 127,200 ريال.

مواصفات تويوتا كامري

الطول 4905مم، العرض 1840مم، الارتفاع 1445مم، قاعدة العجلات 2824مم، مقاس الإطارات 18 بوصة، سعه صندوق السيارة 524لتر،يوجد بها زر مثبت السرعة.

يوجد بها نظام ملاحه، وبها مكيف اوتوماتيك، وتحكم كهربائية بالمقاعد، يوجد بها فتحة سقف، وفتحة مكيف خلفيه، لا يوجد بها مساحه لاستشعار المطر، يوجد بها 6مكبرات صوت.

نظام فرامل، توزيع إلكتروني للفرامل، نظام مراقبه الإطارات، نظام Bos، توزيع قوه الفرملة الكترونيا، 6 وساده هوائية للسائق والراكب الامامي.

تحكم نزول التلال، تحكم ديناميكي للثبات، خاصيه تثبيت مقاعد الأطفال، أجهزة استشعار امامي وخلفي، شكلها العام أكثر من رائع ، تتميز بالشكل الجيد كعادة السيارات اليابانية.

تمتاز بالفخامة والجودة معا، نجد أن الشبك بالسيارة الأمامي يكون علي شكل عده خيوط عريضة بين المصابيح بشكل ممتاز كعادة سيارات تويوتا.

هوندا اكورد

من اروع السيارات السيدان، وتتميز بالتالي:

حيث صنع لها اكبر مقدمة بطريقه رياضية إلى حد كبير، أيضا تم إضافة العديد من لمسات الكروم، وفي مقدمتها يوجد شعار هوندا الشهير مما يضع السيارة في قمه الفخامة. وتوجد مصابيح الضباب التي تجعل السيارة في غايه الروعة، نظام فرامل، توزيع إلكتروني للفرامل، نظام مراقبه الإطارات، نظام Bos، توزيع قوه الفرملة الكترونيا. 6 وساده هوائية للسائق والراكب الأمامي، تحكم نزول التلال، وتحكم ديناميكي للثبات، خاصيه تثبيت مقاعد الاطفال، أجهزة استشعار امامي وخلفي، السعة اللترية 1,5 لترو2,0لتر، القوة الحصانية 198حصان و247حصان،العزم الأقصى للدوران 260نيوتن/ متر و370نيوتن/ متر. نظام الدفع أمامي، ناقل الحركة الأوتوماتيكي متغير 10 سرعات السرعة القصوى 259 كم/س، خزان الوقود 56 لتر، معدل استهلاك الوقود 14,3كم/ لتر، زمن التسارع من صفر إلى 100 كيلو متر 7,5ثوان. يوجد منها خمس فئات الفئة الأولي تقدر 99,900ريال سعودي، الثانية 109,900ريال، الثالثة 119,900ريال، الرابعة 124,900ريال، الخامسة 137,900 ريال.

مواصفات هوندا اكورد

الطول 4890مم، العرض 2136مم، الارتفاع 1450مم، قاعدة العجلات 2830مم، مقاس الإطارات 17 بوصة 18 بوصة، سعه صندوق السيارة 473لتر، يوجد بها زر مثبت سرعه يوجد بها نظام ملاحة.

يوجد بها مكيف أوتوماتيك، يوجد بها تحكم كهربائية بالمقاعد، لا يوجد بها فتحه سقف، يوجد بها فتحة مكيف خلفية، لا يوجد بها مساحة استشعار مطر، يوجد بها 10 مكبرات صوت،

مازدا 6

تأتي في شكل جديد رياضي فهي تقدمت تقدم هائل في السيارة الجديدة خاصه واجهه السيارة، ومميزتها كالتالي: